V centre Bratislavy bude v sobotu knižný trh

Bratislava 14. júla (TASR) – Bratislavský knižný festival organizuje v sobotu 18. júla letné pop-up podujatie. Uskutoční sa na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou v rámci tradičných trhov. Knižnú ponuku doplní kultúrny program pre deti aj dospelých. TASR o tom informoval festivalový tím.



Organizátori chcú týmto podujatím poskytnúť malým nezávislým vydavateľstvám priestor na podporu predaja a pomôcť im tak lepšie prekonať následky, ktoré ich postihli počas pandémie v dôsledku zatvorení kníhkupectiev.



„Bratislavský knižný trh je pop-up k pripravovanému siedmemu ročníku Bratislavského knižného festivalu, ktorý sa bude konať od 13. do 16. septembra v Novej Cvernovke. Zároveň je pilotným ročníkom trhov, z ktorých by sme chceli vybudovať pravidelnú tradíciu," uviedol riaditeľ Bratislavského knižného festivalu František Malík.



„Máme pocit, že v Bratislave nám totiž chýba poriadny knižný trh pre malé vydavateľstvá. Spojením so Starou tržnicou a využitím miesta, ktoré je s trhovou tradíciou späté historicky, ponúkame podujatie, ktoré má potenciál rozrastať sa a opakovať každoročne," dodal.



Sprievodný program podujatia ponúka detské bábkové predstavenie Tajomstvo oceánu Divadla SpozaVoza, DJ Samurai a DJ Tuzex sa postarajú o hudobnú produkciu. Michal Hvorecký bude moderovať diskusiu s hosťkami Barbarou Sigmundovou a Gabrielou Magovou z OZ Doslov zameranú na tému prekladateľstva. Laco Kerata bude hosťom literárneho formátu Čau o piatej, v ktorom bude čítať zo svojich kníh. „Program ukončíme live koncertom mladej slovenskej popovej kapely Luis," avizujú organizátori.



Vstup je voľný. Podujatie bude trvať od 9:00 do 19:00.