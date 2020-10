Novotvar predstaví Simonu Vinci aj H. Klimka-Dobrzanieckého

Bratislava 7. októbra (TASR) – Výber najzaujímavejších počinov súčasnej domácej a svetovej literatúry prinesie od stredy do Bratislavy medzinárodný literárny festival Novotvar. Medzi najväčšie mená 5. ročníka festivalu patria talianska spisovateľka Simona Vinci, poľský prozaik Hubert Klimko-Dobrzaniecki, nemecký prozaik Stefan Beuse, chorvátsky básnik Marko Pogačar či česká autorka Anna Bolavá. Zahraniční autori sa k podujatiu pripoja osobne alebo prostredníctvom videostreamu. Pre TASR to potvrdila Eva Vozárová, PR manažérka festivalu.



Najväčšou hviezdou tohtoročného Novotvaru je talianska spisovateľka Simona Vinci, ktorá vlani oslovila slovenské publikum románom Prvá pravda. Vyšiel vo vydavateľstve Inaque v preklade Ivany Dobrakovovej a vyslúžil si označenia ako vizionársky a zdrvujúci.



Na literárny festival do Bratislavy mala pôvodne doraziť osobne. „Nakoniec sa v dôsledku situácie spojenej s COVID-19 zúčastní iba formou videorozhovoru. Vo štvrtok 8. októbra absolvuje videočítačku a následne besedu," dodala Vozárová.



Na diaľku sa k festivalovému programu pripojí aj nemecký prozaik Stefan Beuse, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého knihu Strieľame gumičkami do hviezd vydalo v roku 2002 v slovenskom preklade vydavateľstvo Drewo a srd.



„Beuse okrem toho, že bude čítať zo svojej tvorby osobne cez internet, bude priamo v dejisku festivalu zastúpený spisovateľom Michalom Hvoreckým, ktorý prečíta vlastný slovenský preklad úryvku z Beuseho novej tvorby," poznamenala Vozárová. Dodala, že osobne na festival dorazia chorvátsky básnik Marko Pogačar a poľský filmár a prozaik Hubert Klimko-Dobrzaniecki.



Približne polovicu festivalového programu tvoria domáci autori. Kvalitu ich tvorby vnímajú organizátori ako dôvod na hrdosť.



„Tohtoročnú situáciu sme pochopili ako výzvu a ako príležitosť ukázať, aká silná a nápaditá je súčasná stredoeurópska literatúra," vysvetlil Michal Tallo, básnik a jeden z dramaturgov festivalu. Zo slovenských autorov sa na ňom predstavia napríklad Jana Bodnárová a Katarína Kucbelová, autorky z finálovej päťky Anasoft Litera 2020, ďalej Dominika Madro, Zuzana Mojžišová alebo Peter Šulej, ktorí boli tento rok na cenu takisto nominovaní.



Do piatku sa festival koná v podvečerných hodinách v bratislavskom Pistoriho paláci a v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci. V sobotu 10. októbra sa presunie do Modry, kde sa v Kine Mier uskutoční finálový večer. Kapacita podujatia je limitovaná maximálnym počtom 50 ľudí. Vstup na väčšinu programu je voľný, no organizátori ho budú dôsledne kontrolovať. Presný program nájdu záujemcovia na www.novotvar.sk.