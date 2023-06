Vyšlo druhé vydanie knihy Novohradská paličkovaná čipka

Lučenec 26. júna (TASR) - Druhé vydanie knihy Novohradská paličkovaná čipka predstavili v uplynulých dňoch v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci. Kým v prvom vydaní bolo 15 prekreslených motívov čipky, v druhom vydaní je vzorov až 29.



"Ide väčšinou o čipky všité do opleciek, spodných sukní, rubášov, ale aj do kútnych plachiet," uviedla pre TASR autorka publikácie Michaela Škodová. Podľa nej kniha a technické nákresy v nej môžu poslúžiť čipkárkam v začiatkoch ako pomôcka.



Projekt Novohradská paličkovaná čipka vznikol v roku 2022 a nadväzuje na projekt Znovuoživenie novohradskej paličkovanej čipky z roku 2019. Tieto projekty vznikli z potreby oživiť záujem o novohradskú paličkovanú čipku, ktorá je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších na území Slovenska a ktorá od 50. rokov 20. storočia až do roku 2018 nemala aktívnych pokračovateľov.



Vzhľadom na skutočnosť, že o prvé vydanie publikácie prejavili záujem aj čipkárky zo zahraničia, v NMG sa rozhodli pripraviť druhé vydanie v trojjazyčnej mutácii, aby sa tak publikácia a s ňou aj novohradská paličkovaná čipka mohli šíriť aj do zahraničia. Okrem tlačenej verzie pripravili aj formu e-knihy.



"Inšpiráciou pre nás boli publikácie, ktoré už vznikli o hontianskej paličkovanej čipke. Na spoluprácu sme prizvali čipkárku Ivetu Žlnkovú, ktorá pripravila technické nákresy vybraných paličkovaných čipiek zo zbierok NMG, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Editorom publikácií je Juraj Zajonc," doplnila Škodová.