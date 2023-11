V Bratislave uviedli do života knihu fotografických portrétov M. Nôtu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Publikáciu "Reálne reálno fotografických portrétov Mira Nôtu" uviedli do života vo štvrtok v kinosále Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V knihe portrétov autor zachytáva osobnosti, ktoré posledných tridsať rokov formovali tvár slovenského filmu.



Miro Nôta (1972), ktorý sa dokumentárnej a portrétnej fotografii venuje od študentských rokov na Katedre dokumentárneho filmu VŠMU, sa nesústreďuje len na hercov či režisérov, predstavuje aj kameramanov, scenáristov, producentov, hudobných skladateľov, teoretikov, organizátorov filmových podujatí. Zvečnil aj ďalších ľudí, ktorí vytvárajú podhubie slovenského filmu. "Je za ňou mnoho rokov systematickej práce a nepredstieraný záujem o ľudí pred objektívom," uvádza režisér a scenárista Martin Šulík k autentickej publikácii, ktorú vydala spoločnosť FO ART a občianske združenie FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie.



Nôtova kniha so vzácnou dokumentárnou hodnotou je podľa Martina Šulíka jedinečnou správou o dynamických premenách našej kinematografie. "Miro predstavuje osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode a formovaní, tvorcov, ktorí svojimi dielami v šesťdesiatych rokoch prekročili hranice Slovenska a stali sa súčasťou európskej filmovej kultúry, no hlavne zaznamenáva nástup svojich generačných spolupútnikov. Zaujímavá je práve táto pestrosť výberu, pretože pripomína kontinuitu vývoja, mapuje striedanie generácií a zaznamenáva oživenie slovenského filmu po dlhých rokoch mlčania," poznamenáva režisér k autentickej publikácii. "Rozmanitosť fotografických prístupov k jednotlivým portrétom dokumentuje aj tvorivý vývoj samotného fotografa," dodal Martin Šulík.



Autorom kurátorského textu je výtvarný teoretik Juraj Mojžiš. Výber tridsiatich portrétov Mira Nôtu si môže verejnosť pozrieť na aktuálnej výstave osobností zo sveta filmu, ktorá sa koná v rámci Mesiaca fotografie v priestoroch bratislavskej Galérie Umelka.