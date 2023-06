Podujatie litera fest otvorí diskusia prekladateľov

Bratislava 19. júna (TASR) – V Bratislave sa v pondelok začína litera fest, festival spojený s literárnou cenou za najlepšiu slovenskú prózu Anasoft litera. Do štvrtka 22. júna predstaví desať nominovaných autorov. "V streamovaných diskusiách sa pokúsi nájsť odpovede na aktuálne témy v oblasti literatúry a literárneho prekladu," dodáva PR manažérka Mária Hejtmánková k podujatiu, ktoré ponúkne tiež koncerty interpretov hodnotnej hudby a kvalitných textov.



V .klube pod lampou sa návštevníci festivalu stretnú s Janou Bodnárovou, Michaelou Rosovou, Jakubom Spevákom, Slavkou Liptákovou, Dušanom Taragelom, Dušom Martinčokom, Veronikou Šikulovou, Dominikou Moravčíkovou, Jakubom Juhásom a Soňou Urikovou.



Festival otvorí diskusia, počas ktorej sa prekladateľky Miroslava Vallová a Renáta Deáková budú spoločne s diplomatom a prekladateľom Stanislavom Vallom rozprávať o význame oceňovaní prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Hovoriť budú aj tom, ako by mala vyzerať cena za preklad a fungovať kultúrna diplomacia.



V programe figuruje aj diskusia s novým riaditeľom Fondu na podporu umenia Róbertom Špotákom o podpore literatúry, o jeho spôsobe komunikácie s vydavateľstvami, spisovateľmi, či o výške štipendia dostačujúcej na podporu tvorby. O týchto témach budú diskutovať aj riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Ivana Taranenková, vydavatelia, spisovatelia či z publika návštevníci festivalu.



Na litera feste nebudú chýbať diskusie s odborníkmi z oblasti literatúry, ale aj dizajnu. "Literárni vedci budú hodnotiť nominované knihy z hľadiska obsahu a kvality daných textov, čo je pre cenu Anasoft litera to najdôležitejšie. No v 21. storočí zohráva významnú úlohu aj vizuál - obálka a spôsob zalomenia knihy. A presne na to sa pozrú grafickí umelci, ktorí sa špecializujú aj na dizajn kníh," dodáva koordinátorka literárnej ceny Anasoft litera Simona Prokopec Fochlerová.



Súčasťou festivalu sú aj koncerty hudobníkov, ktorých texty stoja za pozornosť. Predstaví sa napríklad formácia Nina Rosa, ktorú založila speváčka a huslistka Nina Marinová. Sólo vystúpi aj speváčka Dorota Nvotová.



Vstup je voľný.