Litterra vyhlasuje celoslovenskú komiksovú súťaž

Revúca 15. apríla (TASR) - Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra v Revúcej vyhlasuje ďalší ročník celoslovenskej komiksovej súťaže s názvom Priestor pre fantáziu. Téma aktuálneho ročníka je zameraná na budúcnosť našej civilizácie, do súťaže sa môžu zapojiť profesionálni i neprofesionálni autori. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Litterry Katarína Lenartová.



Komiksová súťaž Priestor pre fantáziu je určená mladým i dospelým tvorcom z celého Slovenska. Téma aktuálneho ročníka bola pomenovaná Fantázia nepozná hranice: Aká bude budúcnosť našej civilizácie?



„Súťaž vytvára priestor pre vyjadrenie prostredníctvom kresby a príbehu, či už ide o víziu budúcnosti na Zemi alebo v hlbokom vesmíre. Súťažiaci môžu rozvíjať príbehy, ktoré sa odohrávajú na vzdialených planétach, alebo sa ponoriť do riešení problémov, ktorým čelí dnešný svet,“ priblížila Lenartová.



Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski i profesionálni autori. Pre amatérov sú vytvorené tri vekové skupiny, a to desať až 15 rokov, 15 až 25 rokov a nad 25 rokov. Profesionáli, ktorých práce boli v minulosti publikované a honorované, budú súťažiť bez vekového obmedzenia.



Súťažné práce môžu záujemcovia posielať do 31. mája. Komiksy v maximálnom rozsahu štyri strany formátu A4 môžu byť vytvorené ručne i digitálne. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jej súčasťou bude aj výstava ocenených diel. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. októbra.