Litterru v Revúcej navštívilo za prvý rok približne 15.000 ľudí

Revúca 17. júna (TASR) - Kultúrno-vzdelávací hub Litterra v Revúcej má za sebou prvý rok fungovania. Za 12 mesiacov inštitúciu s interaktívnym múzeom navštívilo približne 15.000 ľudí vrátane žiakov a študentov z vyše 80 škôl. Pre TASR to uviedla marketingová špecialistka Litterry Katarína Lenartová.



„Za uplynulý rok sme urobili viac ako 50 podujatí. Išlo napríklad o koncerty, diskusie, výstavy, divadelné predstavenia, workshopy či aktivity pre deti,“ priblížila Lenartová s tým, že v Litterre sa konalo aj šesť väčších hudobných koncertov pre verejnosť.



Návštevnosť za prvý rok fungovania hodnotí Litterra pozitívne aj napriek tomu, že prvotné očakávania boli vyššie. Za veľmi prínosnú považuje spoluprácu so školami, inštitúciu navštevujú škôlky, základné, stredné i vysoké školy či seniori z univerzít tretieho veku. „Celkovo nás navštívilo skoro 4000 žiakov a študentov z vyše 80 vzdelávacích inštitúcií,“ dodala Lenartová.



Litterre sa vo svojom prvom roku darilo získavať aj externé granty a dotácie, a to najmä na rôzne kultúrne podujatia. Celkovo išlo o sumu viac ako 180.000 eur. Inštitúcia získala dotáciu aj na revitalizáciu záhrady pred budovou niekdajšieho gymnázia, v súčasnosti sa realizujú dokončovacie práce na oplotení, pribudnú tiež lavičky či iné prvky záhradnej architektúry.



Prvé výročie fungovania oslávila Litterra v uplynulých dňoch dvojdňovým festivalom s názvom Fantasium Litterra, pre návštevníkov boli pripravené tvorivé workshopy, autorské čítania, divadelné predstavenia či hvezdárske workshopy. „Tento prvý rok nás utvrdil v tom, že má zmysel prinášať kvalitnú kultúru aj do regiónov. S pokorou, ale aj s odhodlaním vstupujeme do ďalšieho roka, v ktorom chceme Litterru ešte viac otvoriť verejnosti, umelcom i komunitám,“ doplnil riaditeľ inštitúcie Jozef Balužinský.



Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra vznikla rekonštrukciou budovy niekdajšieho Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, slávnostne ju otvorili vlani v júni. Jej súčasťou je aj interaktívne múzeum s expozíciami zameranými na literatúru, príbehy či kozmonautiku. Dôležitú časť Litterry tvorí revúcky rodák a spisovateľ Gustáv Reuss a jeho dielo Hviezdoveda z roku 1856, v ktorom opisuje cestu balónom na mesiac. Reussovi patrí celé podkrovie bývalého gymnázia, v ďalších priestoroch nájdu návštevníci pavilóny venované slovu, písmu, obrazu či vesmíru.