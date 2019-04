LVS vyhlásila generálny pardon na nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

Generálny pardon je možné využiť tak, že občania konajúci v rozpore so spomenutým zákonom doručia poštou, osobne alebo e-mailom vyplnenú prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody.

Liptovský Mikuláš 17. apríla (TASR) – Dočasný generálny pardon na nelegálne odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v Liptovskom Mikuláši. Neoprávnení producenti môžu vypúšťanie zlegalizovať v lehote do 30. septembra 2019. TASR o tom informovala referentka pre vnútornú a externú komunikáciu LVS Eva Petranová.



LVS kontrolnou činnosťou zistila, že niektorí občania nelegálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie. „Ide o tých obyvateľov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy alebo vypúšťajú vodu zo studní a iných vlastných zdrojov bez dodatočného merania či nepriznávajú zrážkové vody z nehnuteľností,“ povedal generálny riaditeľ LVS Matej Géci s tým, že takéto konanie je v rozpore so zákonom o vodovodoch a kanalizáciách. Hrozí zaň pokuta bezmála 500 eur a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé tri až štyri roky.



Generálny pardon je možné využiť tak, že občania konajúci v rozpore so spomenutým zákonom doručia poštou, osobne alebo e-mailom vyplnenú prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Tá je podkladom na uzatvorenie zmluvy na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie. Prihláška je dostupná na webovej stránke www.lvsas.sk.



„Neoprávnení producenti, ktorí budú v nelegálnom odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rátať s tým, že ich konanie sa nezaobíde bez sankcií. LVS je vo svojej pôsobnosti povinná vykonávať kontroly na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným dohľadom a ďalšími kompetentnými orgánmi,“ uzavrel Géci.