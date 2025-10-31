< sekcia Regióny
L. Mikuláš vyhlásil súťaž na prvú sochu svojho patróna
Budúca socha má byť celofigurálna, približne trojmetrová, z ušľachtilých materiálov a má pôsobiť dôstojne, no zároveň živo a dynamicky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo verejnú súťaž na výtvarný návrh prvej sochy svojho patróna svätého Mikuláša, ktorý spojí tradičné zobrazenie svätého Mikuláša s moderným sochárskym prístupom 21. storočia. Radnica chce osadiť jeho sochu v historickom centre pri Kostole svätého Mikuláša. V piatok na tlačovej konferencii predstaviteľov samosprávy o tom informoval primátor mesta Ján Blcháč.
„Vo svete je mnoho sôch, ktoré sa stali ikonickými. Ak by niekde mal stáť svätý Mikuláš, tak v meste, ktoré už takmer 740 rokov nesie jeho meno. Socha nám bude pripomínať nielen dejiny mesta, ale aj hodnoty, na ktorých vyrástlo - ľudskosť, súdržnosť a vieru v dobro,“ uviedol primátor.
Budúca socha má byť celofigurálna, približne trojmetrová, z ušľachtilých materiálov a má pôsobiť dôstojne, no zároveň živo a dynamicky. „Súčasťou konceptu bude aj aktívny prvok štedrosti - Mikulášove mešce, do ktorých bude môcť na sochu patróna mesta prispieť aj široká verejnosť,“ opísala riaditeľka Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Svoj imidž chce mesto postaviť na legendárnej postave a zaujať nielen domácich, ale aj medzinárodných návštevníkov. „Podobne sa pred rokmi zviditeľnilo fínske mesto Rovaniemi, ktoré sa prezentuje ako domov Santa Clausa. Len vďaka tomu tam každoročne smerujú tisíce turistov,“ pripomenul Blcháč.
Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré mesto oslávi v budúcom roku, plánuje odhaliť model v reálnej veľkosti. Následne by sa mal pretaviť do svojej stálej podoby. „Svätý Mikuláš počas života pomáhal chudobným a chorým, kolujú o ňom mnohé legendy, ktoré zdôrazňujú jeho láskavosť a pokoru. Hoci nebol nikdy oficiálne kanonizovaný, stal sa druhým najuctievanejším svätcom po Panne Márii a jeho kult sa rozšíril po celom svete,“ doplnila hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
