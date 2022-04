L. Mikuláš: Cyklochodník rozšíria o úsek po most do Závažnej Poruby

Liptovský Mikuláš 16. apríla (TASR) – Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši rozšíria o ďalší úsek smerom na východ. Projekt je aktuálne v štádiu prípravy stavebného povolenia. Nový úsek povedie po most do obce Závažná Poruba. Potvrdil to primátor mesta Ján Blcháč.



Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej radnica ráta s premostením riečky Smrečianky a pokračovaním po hrádzi Váhu. "Získanie finančných prostriedkov na výstavbu, predpokladáme, nebude problém. Projekt by sa mal realizovať už čoskoro," uviedol.



Radnica chce pokračovať aj v budovaní cyklochodníka na západ popri Liptovskej Mare. Vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Gabriel Lengyel informoval, že plánované úseky z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku a z Liptovského Mikuláša po obec Vlachy zaradili medzi priority Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), a to aj investične. "Z toho vyplýva, že prípravu a realizáciu týchto úsekov bude realizovať ŽSK. Môžem potvrdiť, že momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na tieto dva úseky," povedal.



Okrem toho v Liptovskom Mikuláši začiatkom týždňa otvorili nový úsek mestskej cyklotrasy. Prepája mesto s Liptovskou Ondrašovou a jeho dĺžka je 837 metrov. Realizácia trvala 11 mesiacov, dielo skolaudovali v marci tohto roku. Financie na výstavbu mesto získalo z dotácie ministerstva dopravy.