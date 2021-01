Nemocnica v Liptovskom Mikuláši avizuje preťaženosť zdravotníkov

Liptovský Mikuláš 7. januára (TASR) – Liptovská nemocnica s poliklinikou (LNsP) MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši už dlhší čas avizuje preťaženosť ich zdravotníckych pracovníkov. Na margo aktuálnej situácie v LNsP to vo štvrtok pre TASR uviedla projektová manažérka nemocnice Zuzana Marcineková.



"Situácia na celom Slovensku je veľmi vážna a my nie sme výnimkou. Momentálne to ešte zvládame, ale sme na pokraji našich personálnych síl," konkretizovala projektová manažérka nemocnice.



Situácia na COVID oddelení LNsP sa podľa Marcinekovej každý deň mení a má rastúcu tendenciu. Za posledných 24 hodín prijali šesť nových pacientov s týmto ochorením. "Počet pozitívne testovaných zamestnancov je 29," dodala.