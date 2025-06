Lodenica na Kunovskej priehrade je už prístupná verejnosti

Senica 16. júna (TASR) - Lodenica na Kunovskej priehrade v senickej mestskej časti Kunov je už prístupná verejnosti. Počas júna je otvorená cez víkendy. V mesiacoch júl a august bude lodenica a priľahlý športový areál s požičovňou športových potrieb v prevádzke denne v čase od 11.00 do 20.00 h. Mestské kúpalisko v Senici otvorí svoje brány 21. júna. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Rekreačný areál prevádzkujú Rekreačne služby mesta Senica. Vstup do areálu a na pieskovú pláž s ležadlami a slnečníkmi nie je spoplatnený. „Bezplatné je tiež parkovanie na parkoviskách na oboch prístupových cestách vedúcich k areálu priehrady. V areáli sú pre verejnosť prístupné sociálne zariadenia a prezliekarne,“ priblížilo mesto.



Za poplatok je možná výpožička vodných plavidiel, vodných bicyklov, paddleboardov, vodných bicyklov so šmykľavkou, kajakov, ale aj elektrických vodných ležadiel s joystickom. Návštevníci tiež môžu využiť športový areál, verejné ohnisko, zábavný náučný chodník či rôzne herné prvky a ihriská pre deti. Na priehradu sa možno dostať bicyklom po cyklotrase, ktorá vedie zo Senice a od areálu je vzdialená približne päť kilometrov.



„Kontrola kvality vody v priehrade sa vykonáva pred otvorením letnej turistickej sezóny Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici, následné kontroly sa realizujú každé dva týždne,“ doplnila radnica. O týždeň neskôr, v sobotu 21. júna, otvorí svoje brány aj mestské kúpalisko.