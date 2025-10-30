< sekcia Regióny
Lodenica na Ostrove ožije v piatok a v sobotu svetlom a zvukom
Minimalistickú projekciu budú premietať na budovu lodenice a časť starého železničného mosta – budúceho kultúrneho priestoru Fiesta.
Autor TASR
Trenčín 30. októbra (TASR) - Trenčianska lodenica v rekreačnom areáli Ostrov ožije v piatok (31. 10.) a v sobotu (1. 11.) svetlom a zvukom. Multimediálny umelec Boris Vitázek vytvoril špeciálne pre túto lokalitu laserovú projekciu s hudbou na motívy ľudovej piesne Trenčín dolinečka. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Minimalistickú projekciu budú premietať na budovu lodenice a časť starého železničného mosta – budúceho kultúrneho priestoru Fiesta. Kvetinové motívy sa budú postupne meniť a rozpadávať ako spomienky, ktoré časom blednú. Podujatie je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, ktorého symbolické odpočítavanie do začiatku roka 2026 sa spustí práve 31. októbra.
Vo videomappingu sa objavia autentické ľudové vzory z Trenčianskeho kraja, konkrétne z Púchovskej doliny. Hudobná zložka bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní atmosféry.
„Napriek tomu, že text piesne Trenčín dolinečka je baladou, zvyčajne sa spieva radostne. V tomto diele však dostáva nový, poetický a jemne melancholický rozmer. Dielo je zároveň mojou osobnou spomienkou na obete streľby na Zámockej ulici v Bratislave. Ľudová pieseň sa mi s touto udalosťou prepojila v téme lásky, blízkosti a spomienok,“ uviedol Vitázek.
Projekciu Trenčín dolinečka si môžu Trenčania a návštevníci mesta pozrieť v piatok od 19.30 h do polnoci a v sobotu od 19.00 h do polnoci. Dielo bude viditeľné z cestného mosta aj priamo spod lodenice.
