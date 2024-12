Logická olympiáda pre intelektovo nadané deti hľadá ďalšie talenty

Prešov 29. decembra (TASR) - Celoslovenská Logická olympiáda pre intelektovo nadané deti, ktorá nielen preverí schopnosti, ale aj nájde výnimočných žiakov s logikou a skvelým myslením, štartuje svoj 13. ročník. Počas uplynulých ročníkov sa do súťaže zapojilo vyše 30.500 žiakov z celého Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Dudová-Bašistová.



Olympiáda je jedným z projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Ako spoluorganizátori sa pridali i ďalšie inštitúcie Pedagogická fakulta (PF) PU v Prešove a Prešovský samosprávny kraj.



Je určená pre žiakov do 15 rokov s intelektovým nadaním, ktorí študujú na základných školách a osemročných gymnáziách. Zaregistrovať sa je možné do 18. januára na webovej stránke súťaže www.logickaolympiada.sk. Následne sa budú na zaregistrovaných školách konať školské kolá v priebehu marca 2025.



Celoslovenské finálové kolo sa uskutoční 21. mája na PF PU v Prešove. "Paralelne s olympiádou na PF PU bude prebiehať i odborný seminár Rozumieme nadaným. Ten je určený pre učiteľov, rodičov žiakov, študentov vysokých škôl, ale i pre laickú verejnosť," uviedol Ľuboš Lukáč, riaditeľ iniciatívy Rozumieme nadaným, externý spolupracovník PF PU, špeciálny pedagóg a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.



"Súčasťou celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí je tiež aj podujatie Večer talentov. Koná sa v predvečer konania súťaže, pričom je určené intelektovo nadaným žiakom z celého Slovenska," doplnil Lukáč.