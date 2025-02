Logická olympiáda v Prešove spustila registráciu do desiateho ročníka

Prešov 2. februára (TASR) - Logická olympiáda, ktorá preveruje schopnosti a znalosti predškolákov, vstúpila do svojho desiateho ročníka. Registrácia už odštartovala a potrvá do 31. marca 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Dudová-Bašistová.



Rozvoj logického myslenia detí predškolského veku je hlavným cieľom Logickej olympiády pre najmenších. Vďaka podpore rozvoja logického myslenia a zručností napomáha podľa hovorkyne predškolákom budovať schopnosti, ktoré budú následne potrebovať pri vstupe do školy. Deti si overia logiku, dobrú pamäť, tvorenie pojmov aj precvičia jemnú motoriku.



V tomto roku sa bude konať desiaty ročník olympiády. Záujem o zapojenie sa zo strany najmenších z roka na rok rastie. "V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo 5898 detí z 298 materských škôl," vymenúva Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník Pedagogickej fakulty (PF) PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.



Nápomocnými v celom procese sú pedagógovia z materských škôl. Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, a to napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Registrované materské školy dostanú od organizátorov zdarma testovací súbor logických úloh. Na konci súťaže dostane každé dieťa diplom o absolvovaní logickej olympiády.



Organizátormi súťaže sú iniciatíva Rozumieme nadaným a PF PU v Prešove. PF PU sa už niekoľko rokov významne podieľa na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré sú určené nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Každoročne spoluorganizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý je určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.



"Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa," vysvetlil Lukáč, ktorý je zároveň jedným z odborných garantov súťaže.



Registrácia detí do Logickej olympiády pre najmenších je úlohou materských škôl. Tie tak musia urobiť prostredníctvom online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke olympiády.