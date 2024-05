Logickej olympiády sa zúčastnilo 220 finalistov z celého Slovenska

Prešov 16. mája (TASR) - V poradí 12. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných detí pritiahol v stredu (15. 5.) na Prešovskú univerzitu (PU) v Prešove 220 finalistov z celého Slovenska. Vo finálovom kole súťažili v kategóriách prvý stupeň základných škôl (ZŠ) a druhý stupeň ZŠ spolu so žiakmi osemročných gymnázií do 15 rokov. Paralelne s testovaním prebiehal aj odborný seminár Rozumieme nadaným. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Dvanásty ročník bol doposiaľ najúspešnejší. Zúčastnilo sa ho najviac finalistov za všetky roky. Napriek tomu, že logické úlohy neboli ľahké, niektorých od vyššieho umiestnenia delil iba horší čas. Pripravujeme sa už na ďalší ročník, na ktorý máme už teraz nachystaných niekoľko prekvapení," zhodnotil Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, externý spolupracovník Pedagogickej fakulty (PF) PU a autor súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných detí.



Olympiáda každý rok testuje logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. V kategórii žiakov prvého až štvrtého ročníka si tento rok najlepšie počínali Veronika Turner zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici, Peter Adamczak zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Šimon Marušák zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Zo žiakov druhého stupňa najväčší počet bodov získali Martin Jurkovič zo ZŠ na ulici Karpatská vo Svidníku, Roman Šmidák zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Aurel Illéš zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.



Paralelne s testovaním finalistov súťaže prebiehal odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho ambíciou je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. Priestor na seminári tento rok dostali odborníci na vzdelávanie intelektovo nadaných detí.



"Psychológ Vladimír Dočkal predstavil prístup k rozvoju nadania z pohľadu J. A. Komenského. Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove Zuzana Perželová spoločne so špeciálnou pedagogičkou školy Júliou Gajdošovou priblížili vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii," ozrejmil Lukáč, ktorý sa zároveň spoločne s učiteľkou nadaných detí Ingrid Storinskou na podujatí venoval inovatívnym formám vo vzdelávaní nadaných detí prostredníctvom mimoškolskej činnosti - v Klube nadaných detí.



Spoluorganizátormi celoslovenského finále boli tento rok PF PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a mesto Prešov.