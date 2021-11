Logo Záhorie už má ochrannú známku, chcú rozšíriť jeho využitie

Senica 3. novembra (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie už má zaregistrované logo ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj. Logo organizácia používa od svojho založenia v roku 2012.



"Vzniklo na základe vtedajšieho rozhodnutia starostov na Záhorí. Logo bolo vytvorené za účelom spojiť všetky okresy, obce a oblasti pod jednu značku, ktorá by ich najviac vystihovala a aby získali väčšiu silu. Nie nadarmo sa hovorí, že v jednote je sila," uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Písmo bolo vybrané zámerne jednotlivo z rozličných fontov, aby čo najlepšie zdôrazňovalo rozmanitosť regiónu. "Tak ako fonty, mení sa aj farebnosť. Písmená na začiatku a na konci nápisu sú zvýraznené farebne. Ide o to, aby logo vizuálne nepadalo na jednu zo strán. Žltá symbolizuje vychádzajúce slnko či piesok, zelená borovicové lesy a v modrej sa odzrkadľuje vodná turistika. Minimalistická linka pod nápisom Záhorie drží všetky písmená pohromade a zároveň znázorňuje aj reliéf pohoria, z ktorého vystupuje názov regiónu," informovala autorka loga Veronika Chovancová.



Logo používa organizácia na promovanie destinácie i produktov regiónu Záhorie. "Umožňuje rôzne variácie, ale vždy uprednostňujeme, aby prezentácia loga bola jednotná. Registrácia loga má pre náš región veľký význam. S logom spájame už dlhodobo produkty cestovného ruchu. V blízkej budúcnosti s ním plánujeme spojiť miestne produkty, či už ide o malých pivovarníkov, vinárov, produkty cukrárov či výrobcov tradičných záhoráckych výrobkov. A to nielen v regióne, ale aj smerom von," doplnil Lidaj.