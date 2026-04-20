Lokalita Kuchajda má byť od 29. apríla zaradená do PAAS
Týka sa to prienikovej zóny pri nákupnom centre a Junáckej ulice a úseku Za Kuchajdou.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Do celomestskej parkovacej politiky (PAAS) by mala od 29. apríla patriť aj lokalita Kuchajda v bratislavskom Novom Meste. Týka sa to prienikovej zóny pri nákupnom centre a Junáckej ulice a úseku Za Kuchajdou. Informuje o tom Bratislavský parkovací asistent (PAAS) na sociálnej sieti.
Lokalita by mala byť spoplatnená od pondelka do piatku v čase od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h, a to sadzbou jedno euro na hodinu. Samospráva sľubuje lepšie zorganizované parkovanie, prehľadnejšiu dopravnú situáciu a viac dostupných miest pre rezidentov aj návštevníkov.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
