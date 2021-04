Lokalita Pod Banskou by mohla slúžiť na výstavbu rodinných domov

Prievidza 28. apríla (TASR) - Lokalita Pod Banskou v Prievidzi by mohla v budúcnosti slúžiť na individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Počíta s tým návrh na zmenu územného plánu, ktorého obstaranie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



Návrh počíta so zmenou funkčného využitia lokality, ktorú pôvodne určilo mesto na vybudovanie nového pohrebiska, ozrejmil referent pre územné plánovanie mesta Miroslav Kontriš.



Mesto eviduje veľký dopyt obyvateľov po pozemkoch vhodných pre IBV, od zámeru vybudovania nového pohrebiska navrhuje upustiť pre dostatočné kapacity na pochovávanie na už existujúcich cintorínoch v meste a jeho prímestských častiach.



"Zmena plánu bude charakterizovať vyťaženosť územia v prípade, ak by slúžilo na IBV. Ako útvar architekta mesta trváme na tom, aby zmena bola spracovaná následne formou zóny," priblížil Kontriš.



Ide podľa neho o podrobnejší dokument, ktorý je už riešený na parcely. "Bude v ňom presne špecifikované, aké veľké parcely, aké veľké objekty, charakteristické regulatívy, ako je zastavanosť územia, výška zástavby, tvary striech, aby sa tam nespustila živelná výstavba," konkretizoval s tým, že až po schválení návrhu zóny bude môcť mesto podľa neho pristúpiť k príprave územia.



Návrh zmeny si vyžiada majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, rovnako preloženie vysokého napätia a inžiniersko-geologické prieskumy, keďže je územie zaradené medzi nestabilné pásmo zosuvov.