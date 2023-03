Lokalitu Dreveník neďaleko Spišského hradu vyčistili od odpadkov

Spišské Podhradie 15. marca (TASR) - Časť lokality Dreveník neďaleko Spišského hradu, ktorá patrí pod Správu Národného parku (NP) Slovenský raj, nedávno ochranári vyčistili od odpadkov. Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil v tejto súvislosti upozornil, že už dlhé roky tam pri ochrane prírody bojujú s viacerými problémami.



"Okrem odpadu je problémom aj nelegálny výrub vzácnych drevín, počas jari aj nelegálne vypaľovanie trávy, čo taktiež ohrozuje tamojší biotop," uviedol Dražil. Na úpätí travertínovej kopy, ktorá tvorí chránené územie, totiž leží rómska osada. Jej obyvatelia chodia podľa ochranárov do lesa v rezervácii pravidelne kradnúť drevo. "Tento stav sa roky snažíme zvrátiť s pomocou polície i vlastnými silami, avšak márne. Následkom toho je aj fakt, že obyvatelia osady všetko, čo zo sebou do lesa prinesú, nechajú tam," upozornil riaditeľ. Na porastoch tak boli pred nedávnym čistením stovky plastových fliaš a ďalšie druhy odpadu.



Situácia sa vďaka zavedenému zálohovaniu fliaš a plechoviek podľa ochranárov výrazne zmenila, aj preto sa pozostatky predchádzajúcej situácie snažili aspoň trocha napraviť. Štyria pracovníci Správy NP sa na začiatku jari po roztopení snehu vybrali do južnej časti lesa na Dreveníku. Za jedno dopoludnie nazbierali osem vriec starých fliaš, nápojových plechoviek a iných odpadkov. Plastové fľaše pritom tvorili zhruba polovicu objemu všetkého odpadu. "V lese sa ďalej povaľovali najčastejšie rôzne handry, používané na zväzovanie a odnos dreva a konárov, zvyšky rozpadnutých približovacích prostriedkov, napríklad kočiarov, káričiek či rôzne časti odevu," upozorňujú ochranári.



Ochranári veria, že aspoň nové plastové fľaše či plechovky sa už v dreveníckom lese objavovať nebudú. Na druhej strane by prijali väčšiu spoluprácu pri riešení problémov zo strany samosprávy. Dražil objasnil, že lokalita je vzácna z botanického i geologického hľadiska. "Travertín pri Spišskom Podhradí je najrozsiahlejšie nálezisko travertínov na Slovensku. Je tam tiež mnoho botanických rarít, viacero teplomilných druhov, ktoré sa vyskytujú len tu, a potom až v Slovenskom krase alebo niekde v Maďarsku," dodal riaditeľ s tým, že časť tejto lokality je v 5. stupni ochrany prírody.