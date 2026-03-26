Štvrtok 26. marec 2026
Lokalitu Dubina pri Hranovnici čistili od odpadkov, akciu zopakujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Hranovnica 26. marca (TASR) - Lokalitu Dubina pri obci Hranovnica v okrese Poprad tento týždeň čistili od odpadkov. Akcia sa konala na hornom toku rieky Hornád s cieľom odstrániť odpad, ktorý by inak prúd rieky splavil na územie Národného parku (NP) Slovenský raj. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa NP Slovenský raj.

Na čistení sa zúčastnili pracovníci Správy NP Slovenský raj v spolupráci s piatimi zamestnancami obce Hranovnica. Spoločnými silami sa im podarilo vyzbierať 30 vriec odpadu.

„Žiaľ, v tomto prípade nejde o trvalé riešenie, vyzbierala sa iba malá časť odpadu a nutné budú ďalšie upratovania. Najbližšie sa uskutoční už o mesiac, ako súčasť generálneho čistenia celého toku Hornádu až po Spišskú Novú Ves,“ uviedli ochranári.
