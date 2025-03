Lokalitu Hlbiny plánuje Zvolen premeniť na moderné záchytné parkovisko

Zvolen 5. marca (TASR) - Mesto Zvolen plánuje premeniť v súčasnosti menej využívanú lokalitu Hlbiny na moderné záchytné parkovisko s integrovanou funkciou. Cestujúci na ňom budú môcť odstaviť svoje auto a ďalej pokračovať niektorou z liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD), vlakom, bicyklom alebo pešo. TASR o tom v stredu informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že pod nadjazdom vznikne 137 parkovacích miest určených pre osobné motorové vozidlá a motocykle. Ďalších osem bude slúžiť pre odstavenie autobusov. Pozdĺž parkoviska plánujú vybudovať úplne nový chodník pre cyklistov. Prepájať bude neďalekú Jiskrovu ulicu a železničnú stanicu Zvolen mesto. "Tieto miesta spojí aj nový chodník, ktokoľvek sa tak bez problémov dostane zo záchytného parkoviska priamo do centra mesta, prípadne bude môcť využiť vlakové spojenie," objasnil.



Podľa samosprávy je poloha parkoviska zároveň výhodná pre všetkých, ktorí na ňom chceli odstaviť svoje vozidlo a ďalej sa pohybovať niektorou z MHD. "Najbližšie zastávky sú už dnes umiestnené pod zámkom, nachádzajú sa teda len niekoľko desiatok metrov od projektovaného záchytného parkoviska," pripomína s tým, že vjazd vozidiel je aktuálne naplánovaný cez Jiskrovu ulicu. Do budúcnosti sa uvažuje aj s prepojením na neďalekú križovatku pod zámkom.



Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu, v ktorej sa počíta už len s menšími úpravami. Následne bude možné predložiť celý zámer na schválenie Rady partnerstva Banskobystrického samosprávneho kraja a žiadať o eurofondy. Náklady sú odhadnuté na 2,5 milióna eur. Zvolen by sa chcel pustiť do uskutočnenia projektu najneskôr počas budúceho roka.