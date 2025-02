Lokalitu pri Fačkove monitoruje po útoku medveďa zásahový tím

Fačkov 1. februára (TASR) - Lokalitu v katastri obce Fačkov, kde v sobotu popoludní zaútočil medveď na 38-ročného muža a spôsobil mu početné hryzné poranenia, monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Generálny riaditeľ ŠOP SR Roman Fajth zároveň vyzval vedenie Okresného úradu v Žiline, aby zvážilo vyhlásenie mimoriadnej situácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.



"Danú lokalitu monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR a v prípade potvrdenia neprirodzeného správania jedinca, napríklad straty plachosti, bude tento jedinec eliminovaný," poznamenal Fajth.



Podľa generálneho riaditeľa ŠOP SR nebola v oblasti vyhlásená mimoriadna situácia. Aj preto kontaktoval prednostku Okresného úradu v Žiline a vyzval ju na súčinnosť v rámci ďalšieho postupu zvolania krízového štábu, poprípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. "To by zrýchlilo odstrel medveďov, ktoré by sa vyskytovali v inom ako prirodzenom prostredí tak, ako sa to deje v iných lokalitách Slovenska," uviedla ŠOP SR.



Štátni ochranári zároveň vyzvali turistov a návštevníkov hôr v týchto dňoch k zvýšenej opatrnosti, keďže pri teplom počasí sa zvyšuje riziko stretu s touto šelmou.



Medveď napadol 38-ročného muža v sobotu popoludní v ťažko dostupnom teréne vo Fačkove. Zranený muž si sám dokázal privolať pomoc a leteckí záchranári ho s početnými hryznými poraneniami dolných končatín, hornej končatiny a tržnou ranou na krku previezli v stabilizovanom stave do žilinskej nemocnice.