Lokalitu Zátišie v Novom Meste opúšťajú poslední ľudia bez domova

Bratislava 17. marca (TASR) – Jedna z najväčších komunít ľudí bez domova na území hlavného mesta, ktorá vznikla na Zátiší v bratislavskom Novom Meste, sa pomaly stáva minulosťou. Lokalitu po zhruba 20 rokoch opúšťajú poslední ľudia bez domova, ktorí žili v starých, nefunkčných garážach, ale aj mimo nich. TASR o tom informoval hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



"V týchto dňoch odchádzajú poslední siedmi. Piatim sme zabezpečili bývanie na ubytovni. Dvaja boli prijatí do útulku sv. Lujzy de Marillac – Depaul Slovensko," priblížil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Všetci siedmi boli zároveň otestovaní na ochorenie COVID-19, výsledky boli u všetkých negatívne.



Na Zátiší žilo ešte pred piatimi rokmi 104 ľudí bez domova. V spolupráci s partnerskými organizáciami sa však mestskej časti podarilo zlepšiť ich zdravotnú, materiálnu i duševnú situáciu. Boli im vybavené nové doklady totožnosti a boli zamestnávaní. Počas zimy im boli zabezpečené potraviny, drevo, deky, spacie vaky, ošatenie či drogéria, v letných mesiacoch zasa voda. Dôraz sa kládol aj na zdravotnú starostlivosť, miestni ľudia bez domova boli napríklad pretestovaní a zaočkovaní proti hepatitíde typu A.



Niektorých sa podarilo umiestniť do domova sociálnych služieb, keďže ich zdravotný stav bol vážny. Niektorým mestská časť podala pomocnú ruku, keď prejavili záujem liečiť sa zo závislosti od alkoholu či drog. Niektorí využili podľa mestskej časti šancu a podarilo sa im vrátiť do normálneho života. "Najviac ma potešili ľudia, ktorí si našli lásku, založili rodinu, či sa pomerili so svojimi blízkymi a získali skutočný domov," doplnil Kusý.



Nové Mesto v súvislosti so Zátiším bojuje aj s množstvom nelegálne sa hromadiaceho odpadu z rôznych zdrojov. Mestská časť prostredníctvom technických služieb EKO-podniku VPS viackrát zabezpečila vyčistenie týchto skládok od niekoľkých ton odpadu, z lokality taktiež odstránila aj väčšinu starých garáží v havarijnom stave. K vyriešeniu problémov pomohlo aj sprevádzkovanie kamerového systému v lokalite a uzavretie priestoru.