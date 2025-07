Lokalitu zosuvu nad chodníkom na Rainerovu chatu preskúmajú geológovia

Vysoké Tatry 10. júla (TASR) - Lokalitu zosuvu svahu nad turistickým chodníkom z Hrebienka na Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách by už na budúci týždeň mali preskúmať geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) na webovej stránke a potvrdila, že na základe ich stanoviska bude správca infraštruktúry vedieť konkretizovať ďalší postup.



„Hneď ako došlo k prvému zosuvu, stav turistického chodníka posúdili odborníci a vzápätí sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Už na začiatku sme vedeli, že oprava nebude jednoduchá, keďže k zosuvu došlo v nestabilnom území, ktoré sa navyše nachádza v piatom, najprísnejšom stupni ochrany. To znamená navyše kvantum povolení, nehovoriac o tom, že ide o terén, kde je problém dostať ťažké mechanizmy. Nie je to klasická cesta či chodník, kde stačí výtlk zalátať troškou asfaltu, celý svah sa zosúva, zhora navyše padajú skaly, takže podmienky sa menia priebežne,“ vysvetlila proces Správa TANAP-u.



Aj napriek tomu, že projektová dokumentácia je hotová, jej zhotoviteľ stále nemá v rukách stavebné povolenie, keďže príslušný stavebný úrad konanie prerušil. Dôvod bol podľa Správy TANAP-u ten, že požadoval doplniť ďalšie podklady. „Získanie vyjadrení a stanovísk od iných orgánov štátnej správy je procesne a časovo mimoriadne náročné. Zákonné lehoty nepustia, no dobrou správou je, že sa mu ich už úspešne podarilo doplniť. Na ťahu je teda stavebný úrad,“ podotkla Správa TANAP-u.



Keďže medzitým došlo na spomínanej trase k ďalšiemu zosuvu a obhliadka miesta ukázala, že uvoľnená časť chodníka môže zasiahnuť aj zeleno značenú turistickú trasu, ktorá sa nachádza pod ňou a momentálne slúži ako obchádzka, správca infraštruktúry okamžite vykonal zabezpečovacie práce, aby predišli prípadnému ohrozeniu turistov. Chodník okolo Bilíkovej chaty sa podarilo v krátkom čase sprístupniť návštevníkom tak, aby sa dokázali z Hrebienka dostať do Veľkej či Malej Studenej doliny.



Správa TANAP-u sa zároveň ohradila voči vyjadreniam poslanca NR SR Alojza Hlinu (SaS), ktorý kritizoval, že chodník stále nie je obnovený a sprístupnený verejnosti. Ochranári poukázali v tejto súvislosti na zákonné lehoty a upozornili, že v tejto súvislosti robia všetko, čo môžu. „Rekonštrukcia si vyžaduje množstvo administratívy a dodržiavanie zákonných lehôt. Považujeme za nekorektné, aby sa táto situácia zneužívala na politický boj, keďže vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov TANAP-u je dôležité, aby všetky úkony boli vykonané dôsledne,“ uzavrela Správa TANAP-u.