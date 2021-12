Lokality UNESCO chcú garanciu dostatočnej sumy pre obnovu objektov

Banská Štiavnica 14. decembra (TASR) - Primátorka mesta Banská Štiavnica a primátori miest Bardejov, Levoča a Spišské Podhradie nesúhlasia s riešením, ktoré presunom z ministerstva financií zjednocuje prostriedky na obnovu historických objektov na celom území Slovenska pod gesciu ministerstva kultúry, bez garancie vyčlenenia dostatočnej sumy pre samosprávy v lokalitách UNESCO. Uvádza sa to v správe, ktorú TASR zaslal vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu v B. Štiavnici Rastislav Marko.



Samosprávy v lokalitách UNESCO sú podľa primátorov týchto miest pod prísnym pamiatkovým dohľadom a musia vykonávať investície do verejných priestranstiev a objektov s dôrazom na ich zvýšenú ochranu. „Rozpočty týchto miest ani zďaleka nemajú potenciál realizovať ani v súčasnosti všetky potrebné kroky na ochranu svetového kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa na Slovensku. Bez garancie a jasného záväzku štátu spočívajúcom vo vyčlenení primeranej sumy určenej uvedeným lokalitám, môže dôjsť k zhoršeniu stavu týchto lokalít,“ upozorňujú primátori.



Na problém upozornili aj poslancov parlamentu. „V prípade Banskej Štiavnice je v Zozname svetového dedičstva zapísané celé historické mesto a technické pamiatky okolia, ktoré tvorí aj historické prostredie námestia, verejné priestranstvá, ohradové múry, schodiská, trotuáre, a podobne, čiže nielen objekty,“ napísala v liste primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.



Proklamované navýšenie zdrojov na obnovu pamiatok nie je podľa primátorov navýšením, len presunutím položky z jedného ministerstva na iné, pričom hrozí, že prostriedky doteraz určené na verejnoprospešné projekty v oblasti záchrany svetového kultúrneho dedičstva budú rozdelené medzi súkromných vlastníkov v iných lokalitách.



Primátori zároveň pripomínajú, že každý štát, ktorý Dohovor prijal, sa zaviazal zabezpečiť ochranu, zachovanie a prezentovanie svetového dedičstva. „Z uvedeného vyplývajú povinnosti chrániť, udržiavať a zachovať tieto výnimočné hodnoty pre budúce generácie. Štát má povinnosť vytvárať náležitú ochranu a najmä mechanizmy na zabezpečenie ochrany svetového dedičstva, medzi ktoré by malo patriť aj osobitné financovanie, ktoré je týmto rozhodnutím ohrozené,“ upozorňujú primátori.



Podľa MK SR ide o návrh poslancov NR SR Milana Vetráka a Kristiána Čekovského, na základe ktorého by sa mali presunúť prostriedky z dotačného systému ministerstva financií, ktoré boli taktiež určené na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, do dotačného programu MK SR.



"Doterajší systém poskytovania dotácií sa vyznačoval “dvojkoľajnosťou”, keď dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok poskytovalo nielen Ministerstvo kultúry SR, ale aj Ministerstvo financií SR," informovalo MK SR.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová, ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) sa v pondelok (20. 12.) stretne so zástupcami spomínaných miest.