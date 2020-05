Lokálni producenti z Polonín sa môžu uchádzať o destinačnú značku

Snina 4. mája (TASR) – Využiť potenciál lokálnych producentov a poskytovateľov služieb v prospech rozvoja cestovného ruchu v Poloninách má za cieľ aktuálna výzva nadácie Aevis a jej partnerov na udelenie destinačnej značky. "Návštevníci, ktorí prídu do regiónu, môžu vďaka nej identifikovať kvalitné produkty a služby, ktoré sú vyrobené alebo vypestované miestnymi ľuďmi s úctou k tradíciám a územiu, v ktorom žijú," priblížila pre TASR zmysel projektu Zuzana Burdová z Aevis.



Ako na svojej internetovej stránke regionpoloniny.sk uvádzajú iniciátori projektu, destinačná značka Poloniny s podtitulom "neskutočne skutočné" prezentuje rôzne špecifiká, ktoré je možné v najseverovýchodnejšom kúte Slovenska vidieť, zažiť či ochutnať. Podporuje tiež zachovanie a udržanie pôvodnej prírody, kultúry, tradícií a remesiel. Jej hlavným cieľom je však prostredníctvom udržateľného rozvoja regiónu prilákať do Polonín priaznivcov prírodného turizmu. "Dnes už ľudia hľadajú iné destinácie než preplnené prírodné atraktivity, akými sú Tatry či Donovaly," doplnila Burdová s tým, že "neskutočne skutočnými" sú v Poloninách napríklad park tmavej oblohy, drevené chrámy či zubry hrivnaté.



O destinačnú značku sa v aktuálnej výzve môžu uchádzať výrobcovia a producenti poľnohospodárskych produktov, potravinárskych a tradičných remeselných či spotrebných výrobkov, ako aj poskytovatelia ubytovacích, stravovacích a zážitkových služieb. "Ide o to, aby to tí ľudia robili s úctou k tradíciám a územiu, v ktorom žijú. Napríklad pre prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia je podmienkou, aby varil z regionálnych surovín, mal v jedálnom lístku nejaké tradičné regionálne jedlo, ako sú tatarčané pirohy alebo holúbky, a aby tiež vo svojom zariadení napríklad separoval odpad," vysvetlila Burdová.



Podmienkou pre žiadateľov o udelenie destinačnej značky je podanie žiadosti do 15. júna a ich územná pôsobnosť v rámci destinácie Poloniny. "Tá sa vzťahuje na celý okres Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina a Inovce z okresu Sobrance," dopĺňajú autori výzvy. Partnermi nadácie Aevis v projekte sú mesto Snina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, správa Národného parku Poloniny a Frankfurt Zoological Society.