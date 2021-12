Pramene Ipľa a Rimavice prepojil náučný chodník o riekach a prameňoch

Lom nad Rimavicou 21. decembra (TASR) - Pramene dvoch riek Rimavice a Ipľa spojil v uplynulých dňoch náučný chodník. Jeho vytýčenie a značenie zrealizovala obec Lom nad Rimavicou v okrese Brezno, ktorá sa nachádza medzi prameňmi oboch riek.



„Myšlienku priniesť verejnosti malú ochutnávku z toho, čo obec Lom nad Rimavicou, jeho história, obyvatelia i okolie ukrýva, sa pretavila do projektu prvého náučného chodníka v obci. Ten symbolicky spája nielen dva pramene riek, ale aj dva regióny, na pomedzí ktorých obec leží, a to Horehronie a Podpoľanie,“ uviedol starosta obce Jozef Katreniak.



Projekt bol realizovaný z finančných prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), účelovo určených na podporu regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu v kraji. Obec Lom nad Rimavicou na projekte úzko spolupracovala s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, ktorej je členom.



Chodník vedie z centra obce od prameňa Rimavice obecnou ulicou, ktorú lemujú ešte stále zachovalé drevenice s podmurovkou, typické pre prostredie vrchov. Medzi nimi návštevníci objavia kováčsku vyhňu a osviežia sa pri studni, ktorá im pripomenie filmovú históriu obce. Tesne za obcou bol vybudovaný prístrešok, v ktorom si rodiny s deťmi nielen oddýchnu, ale naučia sa aj niečo nové o miestnej faune a flóre.



Cykloturistická mapa, ktorá sa nachádza hneď pri prístrešku, ponúkne návštevníkom ďalšie možnosti, kam sa vybrať v okolí obce. Chodník pokračuje ďalej do turisticky obľúbenej časti Lomu – vrchu Čierťaž, známemu vďaka výhľadom na hrebeň Nízkych a Vysokých Tatier. Prechádzkou ďalej po hrebeni sa návštevníci dostanú ku krížu s pamätníkom leteckého nešťastia Polanská, pri ktorom si môžu odpočinúť alebo si urobiť piknik v prístrešku pri prameni Ipľa, ktorý sa nachádza neďaleko.