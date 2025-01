Lopašov plánuje začať druhú etapu prepojenia vodovodu Senica - Holíč

Lopašov 9. januára (TASR) - Obec Lopašov plánuje začať výstavbu druhej etapy prepojenia vodovodu Senica - Holíč. Cieľom je získanie dostatku pitnej vody pre obec. Zmluvne dohodnutá čiastka za realizáciu stavby je v hodnote 786.445,44 eura s DPH. Samospráva na projekt získala financie z envirofondu. TASR to uviedol starosta obce Marián Bederka.



"V časti obce už vodovod máme. Teraz ideme robiť ďalšiu etapu, peniaze z envirofondu už máme na účte. Dali sme skontrolovať verejné obstarávanie, keď ho skontrolujeme, tak by sme mali začať stavbu," priblížil.



Projekt zahŕňa stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody, kanalizácie a vodoinštalácie či montážne práce. Obec uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Unistav, tá vyhrala vo verejnej súťaži na realizátora stavby s najnižšou cenovou ponukou. Do súťaže sa prihlásili traja navrhovatelia. Najvyššia cenová ponuka bola vo výške 819.771,20 eura s DPH.



Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody pre dotknuté obce. Zo zverejneného zámeru vyplýva, že projekt sa týka obcí Rovensko, Sobotište, Rohov, Rybky, Častkov, Koválovec, Oreské, Radošovce, Lopašov, Chropov, Holíč, Senica, Trnovec, Dubovce a Popudinské Močidlany (okresy Senica, Skalica). Podľa starostu sa jednotlivé obce napájajú postupne. "Už by sme mali byť potom na Záhorí zabezpečení pitnou vodou kompletne," doplnil Bederka.