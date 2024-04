Lordship upozorňuje na nečinnosť rezortu kultúry v otázke hotela Kyjev

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ani po viac ako deviatich mesiacoch nerozhodlo, či bude hotel Kyjev (spolu s obchodným domom Prior) v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Upozorňuje na to spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy i revitalizáciu okolia. Pripomína, že pokračujúca nečinnosť ministerstva ako odvolacieho orgánu spôsobuje rozsiahle škody. Odvolanie voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu (PÚ) SR o vyhlásení komplexu budov za NKP podala spoločnosť v polovici júna 2023.



"Do dnešného dňa nemáme žiadnu správu, v akom stave sa konanie nachádza. Pre nás to znamená, že nemôžeme robiť vôbec nič. V období, keď je podaný návrh na vyhlásenie za NKP, ako majiteľ a vlastník objektu nemôžeme vykonávať žiadne práce," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.



Súčasný stav, kedy neexistuje stanovisko na usmernenie činnosti Pamiatkového úradu SR, ani právoplatné rozhodnutie rezortu kultúry, vytvára situáciu, kedy spoločnosť nevie, ako má disponovať s objektom. Týka sa to nielen obnovy budovy bývalého hotela, ako aj revitalizácie okolia, teda vytvorenia nového verejného priestoru s názvom Námestie umelcov. To by malo vzniknúť na trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.



Spoločnosť zároveň dementuje tvrdenia o búraní, označuje to za fámy. Deklaruje, že súčasné plány nepočítajú so žiadnou demoláciou budovy, ani výraznou zmenou vzhľadu budovy. "To musím kategoricky odmietnuť," zdôraznil Novák. Podotkol, že v pláne je citlivá rekonštrukcia so zachovaním objektu a funkcie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám.



Spoločnosť je pripravená poskytnúť ministerstvu maximálnu súčinnosť, či už v prípade podkladov alebo termínu obhliadky. Napriek opakovanej snahe, osobným stretnutiam či telefonickým rozhovorom stále nepozná vyjadrenie ministerstva. "Do dnešného dňa nemáme vôbec žiadnu reakciu," poznamenal Novák s tým, že spoločnosť nemá žiadny termín, do kedy by chcela čakať.



Spoločnosť neskrýva ani prekvapenie zo zmeny stanoviska pamiatkarov oproti roku 2013. Vtedy sa mal pamiatkový úrad pre developera písomne vyjadriť, že hotel Kyjev a obchodný dom Prior nebudú vyhlásené za NKP. Zmenu postoja pamiatkarov vníma ako "zmenu pravidiel počas hry".



Zmenu v rozhodnutí vysvetľujú pamiatkari aj tým, že odborné postuláty pamiatkovej starostlivosti nie sú nemenným monolitom. Dôvodom vyhlásenia je ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty komplexu. Vyhlásenie za NKP považujú aj za adekvátnejšiu ochranu objektu ako pamiatkovú ochranu v rámci Pamiatkovej zóny Bratislava, v ktorej sa objekt nachádza. Zároveň odmietajú, že by to znemožnilo jeho obnovu.



Ministerstvo kultúry nedávno pre TASR uviedlo, že v prípade odvolania rozhodnutie ešte nepadlo. "Stane sa tak po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov," podotkol rezort kultúry.



Hotel Kyjev vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je spoločnosť Lordship od roku 2004. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.