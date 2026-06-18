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Lordship vyhlásil architektonickú súťaž na nový objekt v Bratislave
Spoločnosť oslovila viaceré architektonické ateliéry.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - O podobe novej polyfunkčnej budovy, ktorá má vyrásť na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste ako súčasť projektu Arteria, má rozhodnúť architektonická súťaž. Vyhlásila ju spoločnosť Lordship, ktorá stojí aj za dlhodobým projektom obnovy budovy bývalého hotela Kyjev a revitalizáciou okolia. Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov, oslovené boli viaceré ateliéry.
„Vyhlásenie architektonickej súťaže je pre nás dôležitým krokom. Ide o citlivú lokalitu v srdci mesta, a preto k jej budúcej podobe pristupujeme zodpovedne. Cieľom je, aby sa toto územie postupne zmenilo na živú mestskú lokalitu s kvalitným verejným priestorom, novými funkciami a prirodzeným prepojením s okolím,“ skonštatoval Peter Dovala, výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Slovensko.
Spoločnosť oslovila viaceré architektonické ateliéry. Vyberá sa z pätice Architekti A B.K.P.Š., CHYBIK + KRISTOF, Ing. arch. Iľja Skoček, JRKVC a Kuklica Smerek Architekti. Navrhnúť majú nielen vonkajšiu podobu objektu, ale aj to, aby čo najlepšie zapadol do centra mesta a slúžil obyvateľom. Posudzovať tiež budú, ako sa budova napojí na ulicu a ako bude pôsobiť z pohľadu chodcov. Návrhy majú doručiť do 27. augusta, víťaz by mal byť ohlásený v prvej polovici septembra.
„Súťaž je podľa mňa výnimočná tým, že nehľadá len architektonické riešenie jednej budovy. Hľadá odpoveď na otázku, ako doplniť jednu z najcitlivejších urbanistických medzier v centre Bratislavy. Od súťažiacich očakávame návrhy, ktoré budú rovnako kvalitné z pohľadu architektúry, mestského priestoru aj vzťahu k ikonickému komplexu Prior - Kyjev,” podotkla predsedníčka poroty Katarína Jägrová.
Nový polyfunkčný objekt bude súčasťou projektu Arteria. Ten zastrešuje viacero pripravovaných zámerov v lokalite Kamenného námestia, Špitálskej a Cintorínskej ulice. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia bývalého hotela Kyjev.
„Vyhlásenie architektonickej súťaže je pre nás dôležitým krokom. Ide o citlivú lokalitu v srdci mesta, a preto k jej budúcej podobe pristupujeme zodpovedne. Cieľom je, aby sa toto územie postupne zmenilo na živú mestskú lokalitu s kvalitným verejným priestorom, novými funkciami a prirodzeným prepojením s okolím,“ skonštatoval Peter Dovala, výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Slovensko.
Spoločnosť oslovila viaceré architektonické ateliéry. Vyberá sa z pätice Architekti A B.K.P.Š., CHYBIK + KRISTOF, Ing. arch. Iľja Skoček, JRKVC a Kuklica Smerek Architekti. Navrhnúť majú nielen vonkajšiu podobu objektu, ale aj to, aby čo najlepšie zapadol do centra mesta a slúžil obyvateľom. Posudzovať tiež budú, ako sa budova napojí na ulicu a ako bude pôsobiť z pohľadu chodcov. Návrhy majú doručiť do 27. augusta, víťaz by mal byť ohlásený v prvej polovici septembra.
„Súťaž je podľa mňa výnimočná tým, že nehľadá len architektonické riešenie jednej budovy. Hľadá odpoveď na otázku, ako doplniť jednu z najcitlivejších urbanistických medzier v centre Bratislavy. Od súťažiacich očakávame návrhy, ktoré budú rovnako kvalitné z pohľadu architektúry, mestského priestoru aj vzťahu k ikonickému komplexu Prior - Kyjev,” podotkla predsedníčka poroty Katarína Jägrová.
Nový polyfunkčný objekt bude súčasťou projektu Arteria. Ten zastrešuje viacero pripravovaných zámerov v lokalite Kamenného námestia, Špitálskej a Cintorínskej ulice. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia bývalého hotela Kyjev.