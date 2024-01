Lörinc avizuje trestné oznámenie na mesto Košice, to kritiku odmieta

Košice 9. januára (TASR) - Starosta košického Sídliska KVP Ladislav Lörinc avizuje podanie trestného oznámenia pre nevyplatenie podielových daní mestským častiam (MČ) zo strany mesta Košice. Pripojiť sa podľa neho môžu aj ostatní košickí starostovia. Vecou sa už zaoberá aj hlavný kontrolór mesta. Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že žiaden zákon ani pravidlá neporušil.



Podľa Polačeka mesto vlani získalo menej peňazí, ako plánovalo. "Starostovia dostali viac, ako mali rozpočtované v tomto roku, vďaka aktivite Fast Care (riešenie dosahov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine, pozn. TASR), ktorá bola na úrovni 6,6 milióna eur. Mesto z toho nemalo nič. MČ ako príjemca zabudli na to, že sa chceli deliť s mestom. Ale toto nie je o tom, že mesto nechce dať. To je o tom, že sa navzájom nepočúvame, že mesto nemá z čoho dať," uviedol po utorkovom rokovaní s Radou starostov.



Zároveň vyzval starostov MČ, aby šetrili. Tvrdí, že majú dosť peňazí na to, aby mohli fungovať, realizovať svoje projekty a plniť si záväzky. "Urobím všetko preto, a to som aj sľúbil na Rade starostov, aby každý dostal to, na čo má nárok, čo rozpočtuje," dodal s tým, že na mesto sa však treba pozerať ako na komplex.







Zdôraznil, že rok 2023 je už finančne uzavretý. "To neznamená, že v roku 2024 nemôže dôjsť k tomu, aby sa pri skladaní rozpočtu nenašli ďalšie kompromisy tak, aby každý jeden získal to, čo potrebuje na vykonávanie úkonov, ktoré sú mu zverené zo štatútu mesta," povedal. Primátor zároveň kritizoval, že najmä veľké MČ robia to, čo robiť nemusia, a nerobia to, čo by robiť mali.



Viacerí starostovia MČ v uplynulých dňoch upozornili, že mesto im nevyplatilo plnú sumu podielových daní, čo ohrozilo ich projekty. Celková suma, ktorá im nebola vyplatená, je na úrovni 1,4 milióna eur. Peniaze neboli v plnej výške uhradené napriek uzneseniu mestského zastupiteľstva, ktoré primátor odobril. Lörinc to považuje za vážny precedens. Ako spresnil, krátenie peňazí od štátu je aj v rozpore so Štatútom mesta Košice.



Podľa primátora je uznesenie platné a naplnené, pričom sa odvolal na rozpočtové opatrenie z konca minulého roka, ktoré umožnilo úhradu niektorých záväzkov.



"Máme tu pripravené podanie na krajskú prokuratúru a okresnú prokuratúru, trestné oznámenie a žiadosť o prešetrenie. To som momentálne ukázal kolegom starostom, ktorí sa pravdepodobne takisto pripoja. Budeme sa ešte koordinovať. Po dnešnom dni mám za to, že budem kontaktovať asi aj Ministerstvo financií SR, ktoré mestu vypláca tie peniaze a mesto ich potom zadržiava," povedal Lörinc pre TASR s tým, že MČ sú zároveň v neistote, keďže stále nie je jasné, či a koľko peňazí dostanú od mesta tento mesiac.



Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Od nového roka je v rozpočtovom provizóriu.