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Lörinc kritizuje primátora Košíc za bilbordy,J.Polaček kritiku odmieta
Úradujúci primátor vedie podľa Lörinca predvolebnú kampaň už niekoľko mesiacov na úkor finančných, ale aj personálnych zdrojov mesta Košice.
Autor TASR
Košice 16. júna (TASR) - Košický mestský poslanec a kandidát na primátora Ladislav Lörinc obviňuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva bilbordy platené mestom. Polaček, ktorý v utorok ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že bilbordy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí.
Úradujúci primátor vedie podľa Lörinca predvolebnú kampaň už niekoľko mesiacov na úkor finančných, ale aj personálnych zdrojov mesta Košice. Poukazuje pritom na dlhodobú komunikáciu, ktorá pod rovnakým sloganom prezentuje činnosti mesta Košice a zároveň propaguje osobu úradujúceho primátora.
„Košičania platia dane a mesto za tieto dane platí bilbordy, ktoré slúžia na zviditeľnenie primátora. Faktúry za masívne bilbordové kampane mesta pritom nie je možné nájsť v otvorených zdrojoch a občan tak nemá prehľad, koľko za ne samospráva utráca,” uviedol Lörinc, ktorý je starostom mestskej časti Sídlisko KVP.
Polaček uvedené obvinenia odmietol a reagoval, že sa striktne drží oddeľovania, čo je volebná aktivita a čo mestská. Bilbordy, na ktorých je zobrazený on sám s nápisom „Čestne s výsledkami pre Košice“, si podľa vlastných slov platí zo svojho transparentného účtu založeného pred viac ako ôsmimi rokmi. „Sú to moje vlastné prostriedky a z nich si platím aj takéto kampane. Čiže to je môj bilbord, ktorý si platím ja,“ povedal.
Skonštatoval ďalej, že na niekoho môže pôsobiť, že aktivity mesta sú zároveň aktivity aj kandidáta. „Ale to sa nedá úplne oddeliť. Jednoducho s ľuďmi sa stretávam, práca ide, mesto nesmie na pol roka zastať. To znamená, aktivity idú ďalej, a keď ich niekto spája aj s mojou budúcnosťou, tak je to súčasť môjho života,“ dodal Polaček.
Úradujúci primátor vedie podľa Lörinca predvolebnú kampaň už niekoľko mesiacov na úkor finančných, ale aj personálnych zdrojov mesta Košice. Poukazuje pritom na dlhodobú komunikáciu, ktorá pod rovnakým sloganom prezentuje činnosti mesta Košice a zároveň propaguje osobu úradujúceho primátora.
„Košičania platia dane a mesto za tieto dane platí bilbordy, ktoré slúžia na zviditeľnenie primátora. Faktúry za masívne bilbordové kampane mesta pritom nie je možné nájsť v otvorených zdrojoch a občan tak nemá prehľad, koľko za ne samospráva utráca,” uviedol Lörinc, ktorý je starostom mestskej časti Sídlisko KVP.
Polaček uvedené obvinenia odmietol a reagoval, že sa striktne drží oddeľovania, čo je volebná aktivita a čo mestská. Bilbordy, na ktorých je zobrazený on sám s nápisom „Čestne s výsledkami pre Košice“, si podľa vlastných slov platí zo svojho transparentného účtu založeného pred viac ako ôsmimi rokmi. „Sú to moje vlastné prostriedky a z nich si platím aj takéto kampane. Čiže to je môj bilbord, ktorý si platím ja,“ povedal.
Skonštatoval ďalej, že na niekoho môže pôsobiť, že aktivity mesta sú zároveň aktivity aj kandidáta. „Ale to sa nedá úplne oddeliť. Jednoducho s ľuďmi sa stretávam, práca ide, mesto nesmie na pol roka zastať. To znamená, aktivity idú ďalej, a keď ich niekto spája aj s mojou budúcnosťou, tak je to súčasť môjho života,“ dodal Polaček.