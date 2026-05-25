Mimoriadnu situáciu pre výskyt moru ošípaných v Lovči odvolali
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR potvrdila výskyt AMO v komerčnom chove v obci Lovča ešte začiatkom mája.
Autor TASR
Lovča 25. mája (TASR) - Okresný úrad v Žiari nad Hronom odvolal od pondelka 8.00 h mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásil v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) v komerčnom chove v obci Lovča. Informovala o tom obec Lovča na svojej oficiálnej internetovej stránke.
„Po vykonaní nevyhnutných veterinárnych, dezinfekčných a ochranných opatrení už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo šírenia nákazy,“ uviedla samospráva.
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR potvrdila výskyt AMO v komerčnom chove v obci Lovča ešte začiatkom mája. Tunajší chov bol depopulovaný, prebehlo tu tiež komplexné čistenie a dezinfekcia priestorov. Neskôr ŠVPS potvrdila aj výskyt dvoch sekundárnych ohnísk v obci Ilija v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom.
