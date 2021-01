Lovčica-Trubín chce postaviť zariadenie pre seniorov

Lovčica-Trubín 22. januára (TASR) – V obci Lovčica-Trubín v okrese Žiar nad Hronom vznikne nové zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 lôžok. Samospráva už zakúpila pozemok, teraz čaká na vypracovanie projektovej dokumentácie. Pre TASR to potvrdil starosta obce Štefan Horvát.



„Verejným obstarávaním sme vybrali firmu, ktorá nám zaobstará projektanta na vytvorenie projektovej dokumentácie,“ uviedol Horvát.



Nové zariadenie pre seniorov by malo mať kapacitu 40 klientov, pozostávať by malo z dvojlôžkových izieb. „Pomaly každý mesiac podpisujem niekomu papiere na umiestnenie do domova. Ľudia však chcú starobu stráviť v obci, kde prežili svoj život,“ vysvetlil motiváciu starosta. Ako dodal, projekt je pre neho v rámci rozvoja obce prioritou.



Vypracovanie projektu a získanie všetkých potrebných povolení chce obec stihnúť do augusta. Pozemok s rozlohou 8786 štvorcových metrov, na ktorom má zariadenie pre seniorov vzniknúť, obec zakúpila od rímskokatolíckej cirkvi za 31.000 eur.



„Vypracovanie projektu nás bude stáť ďalších viac ako 40 000 eur. Ešte ani nezakopneme do zeme a 100 000 eur je preč,“ povedal starosta. Na financovanie výstavby preto obec požiada o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.