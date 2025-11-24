< sekcia Regióny
Lovecký zámoček prešiel zásadnou exteriérovou obnovou
Lovecký zámoček Hohenlohe dalo postaviť pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe-Öhringen v 80. rokoch 19. storočia.
Autor TASR
Tatranská Javorina 24. novembra (TASR) - Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine v okrese Poprad prešiel v posledných mesiacoch rozsiahlou exteriérovou obnovou. Jej cieľom bolo vyriešiť dlhodobý problém zatekajúcej zrážkovej vody, ktorá spôsobovala vlhnutie suterénnych priestorov a poškodzovanie drevených prvkov historickej zrubovej konštrukcie. Kancelária prezidenta (KP) SR o tom informovala na sociálnej sieti.
„Voda zo striech sa hromadila pri objektoch, nemohla dostatočne vsiakať a často prenikala do suterénu, najmä počas jarného topenia snehu. Následkom bolo opakované zatápanie priestorov a vlhnutie konštrukcií, čo predstavovalo vážne riziko pre statiku aj životnosť stavby,“ uviedla KP SR.
Práce preto zahŕňali najmä technické riešenia na efektívne odvádzanie zrážkovej vody od objektov, nové dažďové žľaby po obvode zámočku, rekonštrukciu dažďovej kanalizácie, do ktorej je teraz zvedená voda zo striech a okolia, či obnovu splaškovej kanalizácie. Zároveň sa zrekonštruovali obslužné komunikácie, spevnené plochy i chodníky a pribudol nový hospodársky objekt pre údržbársku techniku a zázemie. „Exteriérové práce odstránili zásadný historický deficit a predstavujú dôležitý krok v ochrane hodnoty a autenticity tejto výnimočnej pamiatky. Každá národná kultúrna pamiatka si zaslúži, aby sme ju mohli odovzdať nasledujúcim generáciám,“ dodala prezidentská kancelária.
Lovecký zámoček Hohenlohe dalo postaviť pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe-Öhringen v 80. rokoch 19. storočia. Pôvodná podoba loveckého zámočku sa zachovala dodnes a v interiéri je aj značná časť pôvodného vybavenia vrátane ďalekohľadu od mníchovského optika Jacoba Merza, loveckých trofejí, zbraní, fotografií, obrazov a gongu na zvolávanie spoločenských udalostí. Viaceré predmety putovali do nemeckého sídla rodiny Hohenlohe na zámku Neuenstein, veľa artefaktov sa však stratilo v období pred rokom 1989. Zámoček pruského kniežaťa je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2009.
