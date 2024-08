LOVESTREAM: Dnes vystúpia Dimitri Vegas & Like Mike

Bratislava 18. augusta (TASR) – Počasie v sobotu neprialo druhému dňu festivalu Lovestream na starom letisku v bratislavských Vajnoroch. Po skončení vystúpenia americkej skupiny Welshly Arms museli organizátori po 20.00 h prerušiť program - dôvodom bola blížiaca sa búrka. Festivalový areál je okrem hlavného a elektronického pódia plný železných konštrukcií, ktoré môžu byť magnetom pre blesky.



Po viac ako dvojhodinovej prestávke program pokračoval; búrka ustúpila, no dážď neprestal. Fanúšikovia amerického rapera Macklemora však vydržali. Odmenou im bol kompletný set tohto obľúbeného interpreta, v ktorom zazneli aj piesne Can't Hold Us, Thrift Shop, These Days, Glorious či Summer Days. Z pódia, na ktoré pozval dve diváčky z hľadiska, viackrát ďakoval. Na prídavok prišiel oblečený v slovenskom drese a organizátorom zložil kompliment, že napriek dažďu je toto najlepší festival, na ktorom vystupoval.



Macklemore a Ryan Lewis založili v roku 2009 hip-hopové duo a v novembri 2009 vydali aj svoju prvú EP platňu. V júni 2017 Macklemore oznámil, že duo si dáva prestávku a bude pokračovať sólovo. V septembri 2017 vydal album Gemini a v marci 2023 album Ben.



Záver na hlavnom pódiu mal patriť elektro dídžejskej dvojici Dimitri Vegas & Like Mike, ktorú tvoria bratia Dimitri a Michael Thivaiosovci. Svoj dídžejský set nakoniec odohrajú až v nedeľu pred vystúpením Holanďana Tiesta. Jednodňové lístky na sobotu platia aj v nedeľu.



Záverečný tretí deň festivalu ponúkne v nedeľu vystúpenia interpretov ako nemeckých Fast Boy, talianskej popovej skupiny The Kolors, amerického hip hopera Raya Daltona, škótskeho speváka a skladateľa Toma Walkera či rumunskej hviezdy Inna. Záver festivalu obstarajú dídžeji Dimitri Vegas & Like Mike a svetobežník Tiesto, holandský DJ a hudobný producent.