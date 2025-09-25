< sekcia Regióny
LOZ apeluje na ochranu zdravia pacientov v UNLP po vlaňajšom požiari
Zimmermann poukázal na to, že počas požiaru niektorí pacienti a personál neboli evakuovaní pre chýbajúce funkčné evakuačné schodisko a výťah pre imobilných pacientov.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR i vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice, aby zabezpečilo ochranu zdravia pacientov i personálu pri možných krízových situáciách. Upozorňuje na nečinnosť rezortu i vedenia nemocnice pri riešení následkov minuloročného požiaru v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Zástupcovia LOZ o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Ako lekár nemôžem tolerovať, že viac než rok a pol od požiaru, ktorý mohol vážne ohroziť zdravie pacientov aj personálu, nedošlo k žiadnym zásadným zmenám. Nemocnica nie je bezpečná a evakuačný systém de facto nefunguje. Pýtame sa, dokedy sa bude tento stav prehliadať. Rovnako sa pýtame, prečo nikomu neprekážajú možné podozrenia a netransparentnosť v procese obnovy psychiatrického oddelenia, ktoré bolo najviac poznačené požiarom,“ uviedol predseda základnej odborovej organizácie LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann.
Poukázal na to, že počas požiaru niektorí pacienti a personál neboli evakuovaní pre chýbajúce funkčné evakuačné schodisko a výťah pre imobilných pacientov. Rovnako pripomenul varovania hasičov, že v prípadnej ďalšej situácii je možné zachraňovať len ľudí do šiesteho poschodia, pričom budova ich má až 19. Tento stav sa podľa LOZ doteraz nijak zásadne nezmenil.
Odborári zároveň poukázali na to, že psychiatrické oddelenie UNLP Košice, na ktorom horelo, malo byť do prevádzky obnovené začiatkom roka 2025. „K dnešnému dňu však zostáva zatvorené a pacienti nemajú prístup k plnohodnotnej psychiatrickej starostlivosti. Podozrivo pôsobí aj predstavené riešenie, podľa ktorého by sa mali obe psychiatrické kliniky vysťahovať do troch rôznych pavilónov budovy ‚starej nemocnice‘. Takéto rozdelenie je nielen organizačne a prevádzkovo náročnejšie, ale zároveň môže negatívne ovplyvniť poskytovanie starostlivosti pacientom,“ podotklo LOZ.
Predseda lekárskych odborárov Peter Visolajský považuje odkladanie riešení a nenaplnené sľuby za neprijateľné, keďže môžu ohroziť životy pacientov a zamestnancov nemocnice. LOZ preto apeluje na okamžitú nápravu. „Riešenie existuje prostredníctvom realizácie pretlakovej vzduchotechniky a postavení vonkajšieho evakuačného výťahu alebo schodiska. Avšak to si vyžaduje výraznejší zásah do budovy nemocnice a potrebnú rekonštrukciu budovy nemocnice, ktorá je plánovaná približne od roka 2022. Projekt GES (garantovaná energetická služba) aktuálny riaditeľ UNLP predstavil ako nosnú tému pri konkurze na riaditeľa. Avšak aj po troch rokoch nemáme žiadne presnejšie informácie, že by tento projekt akokoľvek napredoval,“ skonštatovali odborári.
Žiadajú preto ministerstvo i vládu SR, aby zabezpečili ochranu zdravia a života pacientov a personálu UNLP Košice, realizovali v nemocnici komplexný audit a preverili zmluvné vzťahy medzi UNLP Košice a externými subjektmi. Rovnako, aby obnovili činnosť dozornej rady UNLP Košice a zabezpečili v nej zastúpenie MZ SR, spravili kompletnú analýzu projektu GES a jeho realizácie a preverili činnosť, financovanie a všetky investičné akcie investično-projektového oddelenia. Zároveň LOZ žiada Úrad pre verejné obstarávanie o preverenie priebehu a podmienok verejného obstarávania v UNLP Košice.
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur.
