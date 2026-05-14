Lekárske odborové združenie chce kontrolu v UNLP Košice
Autor TASR
Košice 14. mája (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) pri Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice v otvorenom liste žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o hĺbkovú kontrolu v tejto nemocnici, a to aj v súvislosti so zabezpečením transparentného nakladania s verejnými prostriedkami. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že inšpekčný deň v UNLP sa konal za účasti ministra a zástupcov LOZ 12. marca. „Vzhľadom na to, že situáciu otvorene komunikujeme a riešime v súčinnosti ako s vedením univerzitnej nemocnice, tak aj s LOZ, nie je nám zrejmý účel otvoreného listu,“ uviedol rezort pre TASR.
Vedenie UNLP v reakcii na kritiku LOZ taktiež uviedlo, že v marci sa na podnet LOZ uskutočnila inšpekcia zástupcov MZ, kde boli prítomní aj zástupcovia LOZ UNLP Košice, „ktorým boli na mieste poskytnuté všetky relevantné informácie“. „Vedenie nemocnice pravidelne informuje zástupcov všetkých štyroch odborových organizácií, ktoré pôsobia pri UNLP, o dianí v nemocnici, aktivitách, novinkách, ako aj o rekonštrukciách súvisiacich s modernizáciou priestorov a prístrojového vybavenia,“ reagovalo UNLP.
LOZ v otvorenom liste vyzýva ministra na bezodkladné kroky. Patrí k nim vymenovanie funkčnej a nezávislej dozornej rady, nezávislá kontrola hospodárenia a riadenia nemocnice, hĺbková kontrola investično-projektového odboru, jeho personálneho obsadenia, postupov a všetkých investičných akcií, či preverenie všetkých verejných obstarávaní, najmä tých realizovaných prostredníctvom externých subjektov. Odborári žiadajú aj preverenie oprávnenosti a účelnosti všetkých platieb za stavebné úpravy a rekonštrukcie realizované ku koncu roka 2025 alebo vyvodenie zodpovednosti za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii mostného objektu.
„V záujme obnovenia dôvery zamestnancov aj pacientov vo vedenie UNLP Košice vás opakovane žiadame o hĺbkovú kontrolu. V UNLP Košice však k realizácii kontroly nedošlo napriek verejne deklarovaným konkrétnym podozreniam a pochybeniam,“ uviedol v liste ministrovi z 13. mája predseda LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann.
