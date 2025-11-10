< sekcia Regióny
LOZ opätovne hovorí o alarmujúcom stave v UNB
Lekárske odborové združenie žiada premiéra, aby zasiahol.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) hovorí o alarmujúcom stave v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Za mimoriadne problematické považuje vyšší počet pracovných úväzkov riaditeľa UNB Alexandra Mayera. Kritizuje aj zámer vedenia nemocnice zatvoriť Špecializovanú nemocnicu Podunajské Biskupice a Nemocnicu Staré Mesto. Premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) žiadajú, aby zasiahol a prijal kroky, ktoré zabezpečia odborné, transparentné a zodpovedné vedenie UNB. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Visolajský.
„UNB sa dlhodobo nachádza v úpadku (...). Mimoriadne znepokojivé sú zverejnené informácie o riaditeľovi UNB, pánovi Alexandrovi Mayerovi, podľa ktorých mal až šesť pracovných úväzkov s celkovým rozsahom 288 percent a zároveň popri týchto pracovných úväzkoch pôsobí ako spoločník v súkromnej spoločnosti,“ priblížili odborári. Podľa nich má tiež UNB najvyšší dlh nemocnice spomedzi všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku.
LOZ mieni, že oprávnene potom vznikajú pochybnosti o tom, či sa riaditeľ efektívne venuje riadeniu pri takomto rozsahu úväzkov. „Posledné zverejnené údaje zároveň uvádzajú, že pán Mayer priznal ročný príjem 171.815 eur z verejnej funkcie a ďalších 89.905 eur z iných príjmov. Ide o sumu, ktorá prirodzene vyvoláva otázku, či takto vysoké odmeňovanie zodpovedá reálne odvedenej práci a výkonu vo verejnom záujme popri piatim ďalším úväzkom,“ dodalo LOZ.
Odborári pripomenuli, že ak chce lekár pracovať aj mimo nemocnice, musí na to podľa zákona získať súhlas riaditeľa. „Ak však lekár bratislavskej nemocnice príde s požiadavkou na vedľajší pracovný pomer v konkurenčnej nemocnici za riaditeľom UNB, ktorý má popri práci riaditeľa nemocnice sám niekoľko ďalších úväzkov a k tomu je súčasne spoločníkom v súkromnej firme, čo takýto riaditeľ povie danému lekárovi? Ako takýto riaditeľ môže naprávať pomery v nemocnici?“ pýta sa Visolajský.
Upozornil tiež, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v tejto veci nekoná. „UNB je kľúčovou súčasťou slovenského zdravotníctva. Nemôže ju riadiť človek, ktorý má šesť úväzkov a zároveň súkromné podnikateľské záujmy. Takýto stav nie je len prejavom zlého riadenia, ale výsmechom všetkým slušným, poctivo pracujúcim občanom tejto krajiny,“ myslí si.
