< sekcia Regióny
LOZ: Rušenie oddelenia v P. Biskupiciach je nebezpečné
Predseda LOZ Peter Visolajský upozornil, že oddelenia pre dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji v súčasnosti nedosahujú potrebné kapacity.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Zníženie kapacít pre dlhodobo chorých pacientov je nepochopiteľné a nebezpečné rozhodnutie s dlhodobo negatívnymi dôsledkami. Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) to v súvislosti so zmenami, ktoré sa majú dotknúť nemocnice v bratislavských Podunajských Biskupiciach, vyhlásili na utorkovej tlačovej konferencii.
Predseda LOZ Peter Visolajský upozornil, že oddelenia pre dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji v súčasnosti nedosahujú potrebné kapacity. „Podľa dostupných údajov ministerstva zdravotníctva by malo byť v Bratislavskom kraji zabezpečených minimálne 175 lôžok pre dlhodobo chorých, k dispozícii je iba 119 a v súčasnosti sa pripravuje ďalšia redukcia zrušením oddelenia v Podunajských Biskupiciach,“ varoval Visolajský.
Kritizuje argumentáciu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú nemocnica v Podunajských Biskupiciach patrí, že nemocnica sa neruší, len sa presúvať časť lôžok do Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke. „Zo 42 lôžok, ktoré boli používané na oddelení pre dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, sa má počet v Petržalke znížiť na 37,“ uviedol Visolajský.
Okrem redukcie kapacít pre pacientov sa obáva aj personálneho problému. „Časť zamestnancov už avizovala, že v dôsledku zhoršenej dostupnosti a rodinných či sociálnych dôvodov nebude pokračovať na novom pracovisku,“ vysvetlil. Má informácie, že vzhľadom na odchod zamestnancov dochádza k redukcii lôžok už teraz aj na oddelení v Podunajských Biskupiciach.
Zmeny budú podľa predsedu LOZ vo všeobecnosti znamenať nielen negatívum pre samotných pacientov a potrebné kapacity súvisiace s demografickým vývojom, ale aj samotný systém. Poukázal pritom na to, že nedostatočne doliečení pacienti budú potrebovať ďalšiu, komplikovanejšiu a nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. Redukcia oddelenia pre dlhodobo chorých je podľa Visolajského tak nielen v protiklade sú súčasnými modernými trendami v zdravotníctve, ale aj so sľubmi vlády deklarovanými s Národným programom MZ SR Posilnenie dlhodobej starostlivosti.
Lekárski odborári na tlačovej konferencii zároveň naznačili, že skutočných dôvodom zmien, ktoré sa majú negatívne dotknúť aj ambulancií v poliklinike v Podunajských Biskupiciach, je snaha dostať sa k lukratívnym pozemkom, na ktorých nemocnica v Podunajských Biskupiciach stojí.
Rezort zdravotníctva deklaruje, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude, minister Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň obhajuje sťahovanie lôžok do Petržalky, odvoláva sa pritom aj na dáta a tvrdí, že kvalita zdravotnej starostlivosti bude nielen zachovaná, ale aj zvýšená. Vyjadril v tejto súvislosti podporu riaditeľovi Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandrovi Mayerovi. Proti zrušeniu oddelenia dlhodobo chorých vznikla v Podunajských Biskupiciach aj petícia občanov.
Predseda LOZ Peter Visolajský upozornil, že oddelenia pre dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji v súčasnosti nedosahujú potrebné kapacity. „Podľa dostupných údajov ministerstva zdravotníctva by malo byť v Bratislavskom kraji zabezpečených minimálne 175 lôžok pre dlhodobo chorých, k dispozícii je iba 119 a v súčasnosti sa pripravuje ďalšia redukcia zrušením oddelenia v Podunajských Biskupiciach,“ varoval Visolajský.
Kritizuje argumentáciu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú nemocnica v Podunajských Biskupiciach patrí, že nemocnica sa neruší, len sa presúvať časť lôžok do Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke. „Zo 42 lôžok, ktoré boli používané na oddelení pre dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, sa má počet v Petržalke znížiť na 37,“ uviedol Visolajský.
Okrem redukcie kapacít pre pacientov sa obáva aj personálneho problému. „Časť zamestnancov už avizovala, že v dôsledku zhoršenej dostupnosti a rodinných či sociálnych dôvodov nebude pokračovať na novom pracovisku,“ vysvetlil. Má informácie, že vzhľadom na odchod zamestnancov dochádza k redukcii lôžok už teraz aj na oddelení v Podunajských Biskupiciach.
Zmeny budú podľa predsedu LOZ vo všeobecnosti znamenať nielen negatívum pre samotných pacientov a potrebné kapacity súvisiace s demografickým vývojom, ale aj samotný systém. Poukázal pritom na to, že nedostatočne doliečení pacienti budú potrebovať ďalšiu, komplikovanejšiu a nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. Redukcia oddelenia pre dlhodobo chorých je podľa Visolajského tak nielen v protiklade sú súčasnými modernými trendami v zdravotníctve, ale aj so sľubmi vlády deklarovanými s Národným programom MZ SR Posilnenie dlhodobej starostlivosti.
Lekárski odborári na tlačovej konferencii zároveň naznačili, že skutočných dôvodom zmien, ktoré sa majú negatívne dotknúť aj ambulancií v poliklinike v Podunajských Biskupiciach, je snaha dostať sa k lukratívnym pozemkom, na ktorých nemocnica v Podunajských Biskupiciach stojí.
Rezort zdravotníctva deklaruje, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude, minister Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň obhajuje sťahovanie lôžok do Petržalky, odvoláva sa pritom aj na dáta a tvrdí, že kvalita zdravotnej starostlivosti bude nielen zachovaná, ale aj zvýšená. Vyjadril v tejto súvislosti podporu riaditeľovi Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandrovi Mayerovi. Proti zrušeniu oddelenia dlhodobo chorých vznikla v Podunajských Biskupiciach aj petícia občanov.