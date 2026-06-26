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LOZ žiada transparentné rokovania o nemocnici v P. Biskupiciach
Verejnosť a aj zdravotníci majú podľa jeho slov právo vedieť, aká budúcnosť čaká tento štátny zdravotnícky areál.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) na transparentné a otvorené rokovania o ďalšom využití areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice. TASR o tom informoval šéf LOZ Peter Visolajský.
„Vláda v minulosti rozhodla o rozšírení oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, pred pár mesiacmi súčasná vláda rozhodla o úplnom zrušení Nemocnice Podunajské Biskupice. Aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte minulý rok deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude a časť jej prevádzky má zostať zachovaná. Svoje rozhodnutie pred pár mesiacmi šokujúco zmenil. Pretrvávajú vážne otázky o skutočných zámeroch s areálom nemocnice. LOZ preto považuje za nevyhnutné, aby ďalšie rokovania o budúcnosti nemocnice prebiehali za účasti všetkých relevantných strán - vrátane zástupcov petičného výboru, zamestnancov nemocnice a odborových organizácií - zástupcov zamestnancov,“ vyhlásil Visolajský.
Verejnosť a aj zdravotníci majú podľa jeho slov právo vedieť, aká budúcnosť čaká tento štátny zdravotnícky areál. „Len transparentný proces môže vyvrátiť akékoľvek pochybnosti a dohady o možnom predaji nemocničných budov súkromníkom či finančným skupinám alebo o tom, že zrušenie oddelenia dlhodobo chorých bolo účelovým krokom smerujúcim k oslabeniu zdravotníckeho využitia areálu,“ dodal Visolajský.
LOZ zároveň žiada, aby výsledky rokovaní boli pravidelne a zrozumiteľne komunikované verejnosti. Podotklo, že budúcnosť zdravotnej starostlivosti v Podunajských Biskupiciach sa týka nielen zamestnancov nemocnice, ale aj tisícov pacientov a obyvateľov Bratislavy. „Lekárske odborové združenie bude naďalej aktívne sledovať vývoj situácie a presadzovať zachovanie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v regióne. Je preto dôležité, aby o všetkých krokoch spojených s nemocnicou v Podunajských Biskupiciach bola informovaná verejnosť a pacienti,“ uzavrel šéf LOZ.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predložil zástupcom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) svoj návrh ďalšieho využitia časti areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice na poskytovanie sociálno-zdravotných služieb. Aktuálne čaká na vyjadrenie rezortu.
Oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa presťahovalo do priestorov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Sťahovanie kritizovali nielen lekárski odborári, ale aj samospráva. Varovali pred dôsledkami pre chronicky chorých pacientov. Riaditeľ UNB Alexander Mayer argumentoval, že zámer skvalitniť starostlivosť pre pacientov a zlepšiť pracovné podmienky pre personál sa práve presťahovaním podľa neho naplnil. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude. Zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajoval.
„Vláda v minulosti rozhodla o rozšírení oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, pred pár mesiacmi súčasná vláda rozhodla o úplnom zrušení Nemocnice Podunajské Biskupice. Aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte minulý rok deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude a časť jej prevádzky má zostať zachovaná. Svoje rozhodnutie pred pár mesiacmi šokujúco zmenil. Pretrvávajú vážne otázky o skutočných zámeroch s areálom nemocnice. LOZ preto považuje za nevyhnutné, aby ďalšie rokovania o budúcnosti nemocnice prebiehali za účasti všetkých relevantných strán - vrátane zástupcov petičného výboru, zamestnancov nemocnice a odborových organizácií - zástupcov zamestnancov,“ vyhlásil Visolajský.
Verejnosť a aj zdravotníci majú podľa jeho slov právo vedieť, aká budúcnosť čaká tento štátny zdravotnícky areál. „Len transparentný proces môže vyvrátiť akékoľvek pochybnosti a dohady o možnom predaji nemocničných budov súkromníkom či finančným skupinám alebo o tom, že zrušenie oddelenia dlhodobo chorých bolo účelovým krokom smerujúcim k oslabeniu zdravotníckeho využitia areálu,“ dodal Visolajský.
LOZ zároveň žiada, aby výsledky rokovaní boli pravidelne a zrozumiteľne komunikované verejnosti. Podotklo, že budúcnosť zdravotnej starostlivosti v Podunajských Biskupiciach sa týka nielen zamestnancov nemocnice, ale aj tisícov pacientov a obyvateľov Bratislavy. „Lekárske odborové združenie bude naďalej aktívne sledovať vývoj situácie a presadzovať zachovanie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v regióne. Je preto dôležité, aby o všetkých krokoch spojených s nemocnicou v Podunajských Biskupiciach bola informovaná verejnosť a pacienti,“ uzavrel šéf LOZ.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predložil zástupcom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) svoj návrh ďalšieho využitia časti areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice na poskytovanie sociálno-zdravotných služieb. Aktuálne čaká na vyjadrenie rezortu.
Oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa presťahovalo do priestorov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Sťahovanie kritizovali nielen lekárski odborári, ale aj samospráva. Varovali pred dôsledkami pre chronicky chorých pacientov. Riaditeľ UNB Alexander Mayer argumentoval, že zámer skvalitniť starostlivosť pre pacientov a zlepšiť pracovné podmienky pre personál sa práve presťahovaním podľa neho naplnil. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude. Zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajoval.