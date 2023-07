Lôžkové rehabilitačné oddelenie chcú v Handlovej otvoriť na jeseň

Handlová 18. júla (TASR) - Nemocnica v Handlovej dokončuje rekonštrukčné práce na novom lôžkovom oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Do jeho výstavby investuje približne 450.000 eur, prevádzku plánuje spustiť na jeseň. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Novovybudované oddelenie bude zamerané na následnú zdravotnú starostlivosť a odľahčí a umožní flexibilnejšie využívanie chirurgických a ortopedických lôžok nemocníc v regióne. "V praxi to znamená, že pacienti, ktorí mali napríklad autonehodu, mozgovú príhodu, absolvovali operáciu bedrového kĺbu a podobne, budú na ortopedickom či chirurgickom oddelení hospitalizovaní kratšie a následnú rehabilitáciu už absolvujú na lôžkovom rehabilitačnom oddelení," vysvetlila riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Operatíva a manažment pacientov tak bude podľa nej pružnejší, čo má vplyv aj na kratšie čakacie doby na plánované operačné zákroky a zlepšenie možností poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti.



Rehabilitačné oddelenie bude mať 21 lôžok, ktoré budú mechanické aj elektrické. "Súčasťou investičného plánu je aj prístrojové vybavenie - elektroterapia kombinovaná s tepelnou terapiou, elektroterapia kombinovaná s ultrazvukovou terapiou, magnetoterapia a kolenná motodlaha," doplnila Eckhardtová.



Stavebné práce by mala zhotoviteľská firma ukončiť počas augusta, spustenie prevádzky nového oddelenia vedenie nemocnice predbežne plánuje na september.