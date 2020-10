Lôžok pre infikovaných v zvolenskej nemocnici je zatiaľ postačujúci

Zvolen 22. októbra (TASR) - Počet lôžok, ktoré zvolenská nemocnica vyčlenila pre ľudí chorých na nový koronavírus, je zatiaľ dosť. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) počas stredajšieho (21. 10.) rokovania vlády uviedol, že situácia v nemocniciach v súvislosti s rapídnym nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 začína byť veľmi zlá. „Zdravotnícke zariadenia spoločnosti, pod ktorú patrí aj zvolenská nemocnica, vyčlenili pre pacientov pozitívnych na nový koronavírus, desať percent svojej lôžkovej kapacity. Zatiaľ táto kapacita stačí,“ dodala hovorkyňa.



Podľa ministra, ak pôjde situácia v nemocniciach takto aj naďalej, v priebehu jedného mesiaca sa zdesaťnásobí počet pacientov v nemocniciach oproti súčasnosti. Poukázal na to, že v niektorých nemocniciach pribúda množstvo ťažko chorých pacientov. „Pre vývoj pandémie je na dennej báze vyhodnocovaná aktuálna situácia a v prípade potreby budú prijímané operatívne riešenia,“ reagovala Pavliková s tým, že vedenie nemocnice má pripravené v súlade s pandemickým plánom aj riešenia pre prípadné ďalšie zhoršovanie situácie. „Významne však môžu zasiahnuť do rozsahu poskytovanej starostlivosti a sú závislé od personálnej situácie v nemocnici,“ poznamenala.



Vo zvolenskej nemocnici od konca septembra platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus. „Na všetkých pracoviskách vrátane gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia platia prísne protiepidemiologické opatrenia. V súčasnosti je ešte prítomnosť rodinného príslušníka možná za veľmi prísnych podmienok. Situácia sa však môže zmeniť,“ ukončila Pavliková.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v žltej fáze. K 21. októbru eviduje tento región 180 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.