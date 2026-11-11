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Lozorno hľadá zhotoviteľa premeny centrálneho priestoru v obci
Odhadovaná hodnota investície je 794.854 eur bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy.
Autor TASR
Bratislava/Lozorno 11. novembra (TASR) - Obec Lozorno v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa revitalizácie centrálneho priestoru. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Účelom stavebných prác na hlavnom námestí je vybudovať moderný a inkluzívny verejný priestor s množstvom podnetov a s integráciou alternatívnych spôsobov dopravy voči automobilovej,“ uviedla obec ako obstarávateľ vo zverejnenej výzve. Doplnila, že územie má po novom plniť funkciu námestia, parku, cestnej komunikácie, autobusovej zastávky, pešej komunikácie a parkovacích plôch.
Odhadovaná hodnota investície je 794.854 eur bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy. Záujemcovia môžu podať ponuky do 9. decembra. Hodnotiacim kritériom je cena.
„Účelom stavebných prác na hlavnom námestí je vybudovať moderný a inkluzívny verejný priestor s množstvom podnetov a s integráciou alternatívnych spôsobov dopravy voči automobilovej,“ uviedla obec ako obstarávateľ vo zverejnenej výzve. Doplnila, že územie má po novom plniť funkciu námestia, parku, cestnej komunikácie, autobusovej zastávky, pešej komunikácie a parkovacích plôch.
Odhadovaná hodnota investície je 794.854 eur bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy. Záujemcovia môžu podať ponuky do 9. decembra. Hodnotiacim kritériom je cena.