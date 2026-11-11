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Lozorno hľadá zhotoviteľa premeny centrálneho priestoru v obci

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Odhadovaná hodnota investície je 794.854 eur bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy.

Autor TASR
Bratislava/Lozorno 11. novembra (TASR) - Obec Lozorno v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa revitalizácie centrálneho priestoru. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Účelom stavebných prác na hlavnom námestí je vybudovať moderný a inkluzívny verejný priestor s množstvom podnetov a s integráciou alternatívnych spôsobov dopravy voči automobilovej,“ uviedla obec ako obstarávateľ vo zverejnenej výzve. Doplnila, že územie má po novom plniť funkciu námestia, parku, cestnej komunikácie, autobusovej zastávky, pešej komunikácie a parkovacích plôch.

Odhadovaná hodnota investície je 794.854 eur bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy. Záujemcovia môžu podať ponuky do 9. decembra. Hodnotiacim kritériom je cena.
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