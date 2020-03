ĽSNS má v okrese Krupina stále podporu, vyhrala v 11 z 36 obcí

Krupina/Drienovo 2. marca (TASR) - Krupina je jedným z okresov, kde majú už roky silnú voličskú základňu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). V sobotňajších (29.2.) parlamentných voľbách zvíťazila táto strana až v 11 z 36 obcí okresu. Najviac, až 40 percent, získala v obci Drienovo.



"Keď som bol malý chlapec, pred dedinou bola červena tabuľa so žltým nápisom 'Víta vás partizánska obec Drienovo'. V tunajšej škole, v ktorej je dnes obchod, bývala počas povstania partizánska jednotka majora Mironova," povedal TASR jeden z obyvateľov obce. "Nejde mi vôbec do hlavy, ako sa všetko za pár rokov zmenilo," dodáva.



Vysokú podporu, takmer 40 percent, mala táto strana ale aj v obciach Čabradský Vrbovok, Zemiansky Vrbovok či Cerovo. V ostatných to bolo viac ako 25 percent.



Celkovo ale v okrese Krupina zvíťazilo hnutie OĽaNO (22,04 percenta), druhý bol Smer-SD s 19,90 percenta. ĽSNS bola tretia, keď získala 17,03 percenta hlasov.