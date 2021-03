L. Stríž: Krematórium Nové Zámky má poruchu

Bratislava 5. marca (TASR) - Krematórium Nové Zámky aktuálne nefunguje, má poruchu. To môže spôsobiť pre banskobystrický región problém s umiestňovaním tiel zosnulých. Krízový štáb Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) sa preto na stretnutí vo štvrtok dohodol, že si región vypomôže mobilnými chladiarenskými zariadeniami a zosnulých budú prevážať do krematórií iných miest. Pre TASR to uviedol Ladislav Stríž, predseda SAPaKS.



Krízového zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Banskej Bystrice a regionálni hygienici. "Dohodli sme sa na pláne, že v prípade vyššieho počtu zosnulých ich budeme prevážať do Bratislavy, Košíc, Žiliny alebo do Levíc. Odstávka v Nových Zámkoch bola plánovaná, ale porucha nastala skôr," spresnil Stríž.



Do Banskej Bystrice tak budú pristavené mobilné chladiarenské zariadenia, ktoré je možné zavesiť na kamión. "Do chladiarenských prívesov budeme nakladať rakvy, ktoré idú na spopolnenie, a tie sa potom presunú do krematórií, ktoré budú voľné," opísal Stríž. Najbližšiu týždennú servisnú odstávku avizuje krematórium Nitra.



Ostatné krematória podľa jeho slov fungujú a nehlásia výraznejšie problémy. V niektorých okresoch sa situácia s odkladaním a spaľovaním tiel zosnulých upokojuje. "Vytvorili sme tiež jednotnú emailovú adresu, aby sme mohli koordinovať kremačné služby. Na info@sapaks.sk nás môžu krematória informovať, či majú dostatok miesta na uloženie tých zosnulých, ktorí idú na kremáciu," dodal Stríž.



SAPaKS zatiaľ neeviduje problémy, pokiaľ ide o pochovávanie. "V dôsledku krízovej situácie a množstva zosnulých si príbuzní objednávajú skôr spopolnenie, v niektorých krematóriách preto počet kremácii prudko vzrástol," dodal na záver Stríž.