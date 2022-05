Lubeník na nový domov dôchodcov žiada o dotáciu z eurofondov

Lubeník 4. mája (TASR) – Obec Lubeník v okrese Revúca podala žiadosť o dotáciu z európskych fondov na projekt nového domova dôchodcov. Vzniknúť by mal v budove bývalých jaslí po jej rekonštrukcii. TASR o tom informoval starosta obce Milan Pavko.



"Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na zmenu účelu stavby. Domov dôchodcov by mal mať kapacitu 15 klientov, celková výška oprávnených výdavkov je viac ako 800.000 eur," priblížil Pavko. Motiváciou samosprávy pri projekte sú najmä nedostatočné kapacity v zariadeniach pre seniorov v regióne i postupné starnutie obyvateľstva.



Nový domov dôchodcov v Lubeníku by po dokončení projektu pozostával z ubytovacích buniek, kde by dve izby zdieľali spoločnú kúpeľňu. Súčasťou dvojpodlažnej budovy by boli i spoločenské miestnosti či miestnosť pre návštevy, projekt počíta aj s vybudovaním nového výťahu. Zariadenie by nemalo vlastnú kuchyňu, stravu by seniorom zabezpečovala externá firma.



Projekt domova dôchodcov by podľa starostu okrem starostlivosti o seniorov do obce priniesol i vznik niekoľkých pracovných miest. "Záleží to od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov, ale predpokladáme, že okolo osem ľudí tam bude určite," priblížil Pavko. Ako dodal, v prípade schválenia žiadosti o dotáciu by sa s realizáciou stavebných prác mohlo začať budúci rok.