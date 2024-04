INCIDENT V ĽUBICI: Agresívny muž udrel policajta lakťom do hlavy

Ľubica 29. apríla (TASR) - Agresívny mladý muž napadol v sobotu (27. 4.) večer v Ľubici neďaleko Kežmarku službukonajúcich policajtov. Podľa krajskej policajnej hovorkyne z Prešova Jany Ligdayovej v súčasnosti už čelí obvineniu.



Policajnú hliadku privolali v súvislosti s preverením konfliktu, pričom 24-ročný Ľubičan sa dobíjal do domu druhého muža. "Hliadka incident vyriešila na mieste a nakoľko spomínaný muž bol značne pod vplyvom alkoholu, z obavy o jeho bezpečnosť ho policajti radšej odviezli domov," priblížila hovorkyňa. Muž sa však správal veľmi agresívne, bol vulgárny a vyhrážal sa službukonajúcim policajtom. Jedného z nich dokonca udrel lakťom do hlavy a nohou ho kopol do panvy.



"Voči agresívnemu mužovi boli použité donucovacie prostriedky v zmysle zákona. Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnila Ligdayová. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku obvinil z trestného činu útoku na verejného činiteľa.