Po požiari v obci Ľubiša ostalo sedem rodín bez domova

Ľubiša 31. marca (TASR) - Požiar trávy v obci Ľubiša v okrese Humenné, ktorý v piatok 25. marca zasiahol aj tri rodinné domy, pripravil o strechu nad hlavou spolu sedem rodín. Pomôcť zrekonštruovať ohňom zničené stavby a umožniť tak ich obyvateľom čo najskorší návrat domov má aj transparentný účet, ktorý obec zriadila.



"Je to veľká tragédia, medzi rodinami je i jedna s len ročným dieťaťom," povedal pre TASR starosta Jozef Sklenčár. Ako ozrejmil, jedna z rodín sa krátko po udalosti rozhodla za zárobkom na obnovu bývania vycestovať do Veľkej Británie, niekoľko ich našlo útočisko u svojich príbuzných, pre jednu rodinu obec na bývanie pripravila priestory telovýchovnej jednoty pri futbalovom štadióne.



Na zhorenisku sa podľa Sklenčárových slov denne pracuje. Požiar poškodil najmä strechy a podkrovia murovaných stavieb, drevodom, pristavaný k jednej z nich, vyhorel do základov. "V obci zasadal krízový štáb. Chceme im pomôcť čím skôr, aby sa mohli aj oni čím skôr vrátiť k svojim životom, zriadili sme na tento účel transparentný účet," doplnil s tým, že snahou všetkých je, aby boli zničené domy obývateľné najneskôr po lete.



Verejnosť môže postihnutým rodinám finančne pomôcť prostredníctvom transparentného účtu IBAN: SK69 0900 0000 0051 8915 9746 s názvom Pomoc rodinám: Požiar v Ľubiši.



Ako pre TASR doplnil vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik, požiar zničil aj jedno osobné motorové vozidlo a poškodil plastové okná a zateplenie fasády aj na ďalších dvoch rodinných domoch v obci, zničil tiež uloženú drevnú hmotu súkromnej spoločnosti v susednej obci Veľopolie. Celkovú spôsobenú škodu predbežne vyčíslili na najmenej 135.000 eur. "Dňa 25. marca humenský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za prečin všeobecné ohrozenie," uzavrel.